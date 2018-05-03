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Народный календарь. 4 мая. Зачем на Прокла нечисть проклинали
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Народный календарь. 4 мая. Зачем на Прокла нечисть проклинали 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день православная церковь вспоминает нескольких мучеников, в том числе диакона Прокула (Прокла) Путеольского. Когда в начале IV века начались гонения на христиан при императоре Диоклетиане, его арестовали и бросили в темницу, после чего по приказу правителя казнили.
В Проклов день на Руси проклинали нечистую силу — чертей, ведьм, русалок и леших, которым приписывали все плохое, что происходило с человеком. Ругали нечисть, стоя лицом на запад, поскольку эта сторона, как считалось, ведет во тьму. Обряд проводили не только священнослужители, но и простые люди. Они проклинали темные силы, желая отогнать их подальше от своего жилища.
Также 4 мая наступало «ляльное» время, предназначенное для забав и танцев. Девицы водили хороводы вокруг яблонь и распевали песни.
Если к Проклову дню расцвела черемуха — лето будет теплым. Вообще, считалось, что чем раньше она расцвела, тем более жаркого лета следует ожидать. Звезды сильно мерцают ночью, а утром появились тучи — к грозе в полдень. Много щавеля — к теплой и снежной зиме.
День благоприятен для поиска вещей и пропавших людей.
Именины отмечают: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Федор.
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