Избыточное электричество на Солнечногорском заводе металлических сеток «Лепсе» используют для майнинга криптовалюты

Солнечногорский завод металлических сеток имеет точную дату рождения — не только год и месяц, но даже день и час — первый юбилей Октябрьской революции. По просьбе рабочих, его коллективу присвоили имя первого председателя профсоюза металлистов Ивана Лепсе. Сегодня предприятие, как образцово-показательное, продемонстрировали

бизнес-омбудсмену

области Владимиру Головневу. Сейчас в компании работают около 500 сотрудников. Выпускают более 700 типов металлических сеток — от простейшей «рабицы» до систем ограждения.

Оборот завода

где-то 1,5 миллиарда рублей в год. За последние 5 лет мы обновились, купили новые австрийские автоматизированные линии по производству систем ограждений. На всех стадионах, которые готовы к чемпионату мира по футболу, стоят наши системы ограждения

— Артем Панасюк, председатель совета директоров Солнечногорского завода металлических сеток «Лепсе».

Австрийская сварочная линия превращает проволоку в стеку, управление полностью электронное. Оборудование подключено к интернету, и специалисты

фирмы-изготовителя

могут контролировать работу машины прямо из Австрии

Ноу-хау — станок умеет делать самую востребованную «сетку с галочкой», то есть с декоративным изгибом. Больше месяца операторы учились секретам работы на новом агрегате у европейских коллег.

Предприятию еще со времен Советского Союза «достались» избыточные электрические мощности. Чтобы не простаивали, в «Лепсе» создали собственный

майнинг-отель. То есть предприятие предоставляет свою энергию фермам по добыче криптовалют.

Предприятие решило выпускать криптовалюту, созданы и новые рабочие места, зарабатывается прибыль. Это поступление в бюджет, в том числе и в местный. Можно говорить: «проблемы, проблемы», а можно видеть некие новые возможности, которые даются предпринимателям в связи с экономически непростыми ситуациями, которые складываются

— Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

По словам

бизнес-омбудсмена, именно на такие производства в реальном секторе экономики регион сейчас делает ставку.