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ExxonMobil расширяет сотрудничество с «Роснефтью» вопреки санкциям
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ExxonMobil расширяет сотрудничество с «Роснефтью» вопреки санкциям 

Вести.Ru 28 минут назад
ExxonMobil расширяет совместный проект с "Роснефтью" по сжижению природного газа, несмотря на санкции. К строительству завода СПГ на Дальнем Востоке могут присоединиться и другие компании — китайская CNPC, а также две японские корпорации.
Срок подачи заявок на участие в строительстве истекает 30 сентября, передает телеканал «Россия 24». Стоимость проекта оценивают в 15 миллиардов долларов.
Между тем, из-за санкций ExxonMobil пришлось отказаться от ряда проектов с российским партнером. В самой компании потери от такого решения оценили в 200 миллионов долларов.
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