ExxonMobil расширяет сотрудничество с «Роснефтью» вопреки санкциям

ExxonMobil расширяет совместный проект с "Роснефтью" по сжижению природного газа, несмотря на санкции. К строительству завода СПГ на Дальнем Востоке могут присоединиться и другие компании — китайская CNPC, а также две японские корпорации.

Срок подачи заявок на участие в строительстве истекает 30 сентября, передает телеканал «Россия 24». Стоимость проекта оценивают в 15 миллиардов долларов.

Между тем, из-за санкций ExxonMobil пришлось отказаться от ряда проектов с российским партнером. В самой компании потери от такого решения оценили в 200 миллионов долларов.