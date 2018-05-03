Путин уволил замначальника ГУВД по Кубани Юрия Кузнецова

Как уже сообщалось, соответствующим указом главы государства также были уволены пять генералов Министерства внутренних дел и Следственного комитета

Юрий Kузнецов родился в 1965 году в городе Ашхабаде Туркменской ССР. В системе МВД работает с 1982 года: начинал с должности монтажника-регулировщика отдела связи республиканской милиции. Служил в армии, окончил Высшее политическое училище МВД СССР, работал старшим оперуполномоченным подразделения криминальной милиции МВД Туркменской ССР. В 1992-м после переезда Липецкую область трудился следователем в райотеделе, заместителем начальника ОВД, главным инспектором инспекции штаба УВД по региону.

С 2003 по 2009 год — заместитель начальника штаба УВД по Липецкой области , затем — заместитель начальника УВД по Липецкой области — начальник милиции общественно безопасности.

В июле 2011 года полковник Юрий Кузнецов был назначен заместителем начальника ГУВД РФ Краснодарскому краю — начальником полиции.

На Кубань он переехал вслед за Владимиром Виневским, который возглавлял ГУВД по Липецкой области, а после громкого «Кущевского дела» банды «цапков» и увольнения руководителелй местных правоохранительных органов был в феврале 2011 года назначен на должность начальника ГУВД РФ по Краснодарскому краю.

Юрий Кузнецов — Почетный сотрудник МВД, награжден наградным оружием — кортиком. Участник боевых действий.