Путин уволил замначальника ГУВД по Кубани Юрия Кузнецова 

Указом президента страны от своей должности освобожден полковник полиции Юрий Кузнецов — заместитель начальника Главного управления МВД Российской федерации по Краснодарскому краю. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уже сообщалось, соответствующим указом главы государства также были уволены пять генералов Министерства внутренних дел и Следственного комитета.
Юрий Kузнецов родился в 1965 году в городе Ашхабаде Туркменской ССР. В системе МВД работает с 1982 года: начинал с должности монтажника-регулировщика отдела связи республиканской милиции. Служил в армии, окончил Высшее политическое училище МВД СССР, работал старшим оперуполномоченным подразделения криминальной милиции МВД Туркменской ССР. В 1992-м после переезда Липецкую область трудился следователем в райотеделе, заместителем начальника ОВД, главным инспектором инспекции штаба УВД по региону.
С 2003 по 2009 год — заместитель начальника штаба УВД по Липецкой области, затем — заместитель начальника УВД по Липецкой области — начальник милиции общественно безопасности.
В июле 2011 года полковник Юрий Кузнецов был назначен заместителем начальника ГУВД РФ Краснодарскому краю — начальником полиции.
На Кубань он переехал вслед за Владимиром Виневским, который возглавлял ГУВД по Липецкой области, а после громкого «Кущевского дела» банды «цапков» и увольнения руководителелй местных правоохранительных органов был в феврале 2011 года назначен на должность начальника ГУВД РФ по Краснодарскому краю.
Юрий Кузнецов — Почетный сотрудник МВД, награжден наградным оружием — кортиком. Участник боевых действий.