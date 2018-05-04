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Китайцы применили лазер против летчиков ВВС США
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Китайцы применили лазер против летчиков ВВС США 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Официальные представители Пентагона заявили, что китайские военные специалисты испуользуют мощную лазерную установку для «ослепления» летчиков американских ВВС, служащих на военной базе США в Джибути, сообщает «Уолл стрит джорнэл». Это свидетельствуют о попытках Китая осуществлять агрессивные действия против американских военных в период повышенной напряженности между странами. Как пишет издание, эти инциденты усиливают давние опасения США по поводу решения Китая создать свой первый зарубежный военный форпост вблизи крупнейшей военной базы США в Африке.
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