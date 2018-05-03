О духовной поэзии рассказали заключённым в Приморье 

В одну из колоний приехал известный священник-поэт.
По инициативе протоиерея Анатолия Сафонова исправительную колонию №31 в Приморском крае посетил известный в православном мире поэт иеромонах Аверкий, настоятель храма Казанской иконы Богородицы в посёлке Коктал Жаркентского района Алматинской области.
Иеромонах Аверкий окончил Московскую духовную академию, преподаёт на богословско-миссионерском факультете Алматинской духовной семинарии, сотрудничает с журналом «Свет православия» и пишет стихи со школьных лет. Отец Аверкий провел с осужденными беседы об основах православной веры и прочитал стихи собственного сочинения, передает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.