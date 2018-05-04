В центре Севастополя пройдет первая вечерняя репетиция парада Победы

Завтра в Севастополе на площади Ушакова и прилегающей к ней улице Ленина пройдет первая городская вечерняя тренировка парада Победы. Предварительно, мероприятия пройдет в 18:30, сообщает SevastopolMedia.

Так, по центру города пройдет около 1500 военнослужащих, из состава Черноморского флота, истребительного авиационного полка и зенитно-ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, ЧВВМУ имени П. С. Нахимова и сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

При этом, в тренировке механизированной части задействую более 30 единиц боевой техники. Среди них: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал» и другие.

Руководит тренировкой и командует парадом в городе заместитель командующего армейским корпусом полковник Михаил Уголев. Генеральная репетиция пройдет в Севастополе 7 мая.