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В центре Севастополя пройдет первая вечерняя репетиция парада Победы
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В центре Севастополя пройдет первая вечерняя репетиция парада Победы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Завтра в Севастополе на площади Ушакова и прилегающей к ней улице Ленина пройдет первая городская вечерняя тренировка парада Победы. Предварительно, мероприятия пройдет в 18:30, сообщает SevastopolMedia.
Так, по центру города пройдет около 1500 военнослужащих, из состава Черноморского флота, истребительного авиационного полка и зенитно-ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, ЧВВМУ имени П. С. Нахимова и сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
При этом, в тренировке механизированной части задействую более 30 единиц боевой техники. Среди них: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал» и другие.
Руководит тренировкой и командует парадом в городе заместитель командующего армейским корпусом полковник Михаил Уголев. Генеральная репетиция пройдет в Севастополе 7 мая.
«ФедералПресс» напоминает, что центр Екатеринбурга перекрывали из-за репетиции парада.
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