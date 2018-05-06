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В Севастополе прошла репетиция парада Победы
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В Севастополе прошла репетиция парада Победы 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Генеральная репетиция парада, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 7 мая.
В центре Севастополя на площади Ушакова и прилегающей к ней улице Ленина состоялась репетиция парада Победы.
В парадном строю прошли около 1500 человек. Жители и гости города увидели военнослужащих Черноморского флота, истребительного авиационного и зенитного ракетного полков ВВС и ПВО ЮВО, курсантов Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова, а также юнармейцев.
Кроме того, по центру города проехало более 30 единиц боевой техники. Зрителям показали танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, а также береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал» и многое другое.
Генеральная репетиция парада, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Севастополе утром 7 мая.
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