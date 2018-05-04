Казахстанец заживо похоронил собутыльника

Жителя Рудного ( Казахстан ) обвиняют в жестокой расправе над собутыльником. По данным пресс-службы Костанайского областного суда, мужчина сначала избил товарища, а затем закопал его заживо, передает "Уралинформбюро"

Согласно материалам дела, конфликт между двумя собутыльниками возник во время распития алкоголя в одном из промышленных помещений. Мужчины сцепились в драке из-за пропажи телефона и денег у одного из них. В ходе потасовки обвиняемый 23 раза ударил пострадавшего руками и ногами по голове.

После этого агрессор нашел в здании отрезок металлической арматуры, обтянутый резиновым шлангом. Этим орудием он еще четыре раза ударил жертву в грудь, а затем — по голове. Пострадавший потерял сознание и упал, не подавая признаков жизни.

Обвиняемый решил, что забил друга до смерти. Он поместил мужчину в ковш фронтального погрузчика, вывез его на окраину поселка, выгрузил у теплотрассы и засыпал землей. Однако позднее эксперты выяснили, что в момент погребения пострадавший был жив. Его смерть наступила от общего переохлаждения, сообщают «Костанайские новости».