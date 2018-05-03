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Лукашевич призвал страны ОБСЕ обеспечить свободу выражения мнений
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Лукашевич призвал страны ОБСЕ обеспечить свободу выражения мнений 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Страны-участницы ОБСЕ должны создать условия для обеспечения свободы выражения мнений, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на постсовете организации.
"Задача государств-участников ОБСЕ — создать условия, которые обеспечили бы свободу выражения мнений и в равной степени уважение прав, чести и достоинства каждого человека. Это особенно важно в свете готовности ряда стран поставить знак равенства между профессиональным журналистом и любым человеком, кто способен пользоваться современными средствами связи и имеет выход в интернет", — заявил Лукашевич в связи с Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая.
Он добавил, что во многих странах ОБСЕ СМИ пренебрегают профессиональными стандартами и вслед за политиками пытаются подменить собой систему правосудия, штампуют клише, множат безапелляционные заявления и обвинения, выносят «приговоры» отдельным лицам или целым государствам. «Такое положение дел неприемлемо в демократическом обществе», — отметил Лукашевич.
Он также призвал государства-участников ОБСЕ отказаться от двойных стандартов в подходах к обеспечению свободы выражения мнения и СМИ.
Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно с 1994 года. С 1997 года в этот день за вклад в дело свободы печати ежегодно присуждается премия ЮНЕСКО.
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