Лукашевич призвал страны ОБСЕ обеспечить свободу выражения мнений

"Задача государств-участников ОБСЕ — создать условия, которые обеспечили бы свободу выражения мнений и в равной степени уважение прав, чести и достоинства каждого человека. Это особенно важно в свете готовности ряда стран поставить знак равенства между профессиональным журналистом и любым человеком, кто способен пользоваться современными средствами связи и имеет выход в интернет", — заявил Лукашевич в связи с Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая.

Он добавил, что во многих странах ОБСЕ СМИ пренебрегают профессиональными стандартами и вслед за политиками пытаются подменить собой систему правосудия, штампуют клише, множат безапелляционные заявления и обвинения, выносят «приговоры» отдельным лицам или целым государствам. «Такое положение дел неприемлемо в демократическом обществе», — отметил Лукашевич.

Он также призвал государства-участников ОБСЕ отказаться от двойных стандартов в подходах к обеспечению свободы выражения мнения и СМИ.