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Политик заставил подростка участвовать в предвыборной кампании под дулом ружья
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Политик заставил подростка участвовать в предвыборной кампании под дулом ружья 

Lenta.ru 1 час назад
В США кандидат в губернаторы штата Джорджия опубликовал видеозапись, на которой он под дулом ружья просит подростка перечислить пункты его предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал WSB-TV Atlanta.
Ролик был опубликован на канале политика Брайана Кэмпа в YouTube.
По сценарию он просит парня по имени Джейк, который хочет встречаться с одной из дочерей политика, рассказать о предвыборной программе.
После этого он спрашивает его о двух условия для свидания. «Первое — уважение. Второе — признание и одобрение второй поправки к конституции Соединенных Штатов, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия», — отвечает молодой человек.
В конце скетча Кэмп направляет на Джейка ружье со словами «теперь мы точно поладим».
Некоторые пользователи сети раскритиковали подход кандидата к своей предвыборной кампании. Один из комментаторов написал: «С каких пор направлять дуло на ребенка считается нормальным? Ты совсем сдурел?»
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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