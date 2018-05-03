Как регионы Урала решат вопрос доставки болельщиков на ЧМ 

Через Москву не поедутВопросам транспортной доступности городов, где состоятся матчи, федеральное правительство уделяет особое внимание. Создана специальная компания «Транспортная дирекция чемпионата». Для болельщиков предусмотрены 728 бесплатных поездов дальнего следования общей вместимостью более 440 тысяч мест. Затраты компенсируются из федерального бюджета: по данным заместителя гендиректора компании Алексея Петрова, на это выделено около трех миллиардов рублей. До Екатеринбурга отправятся 28 поездов (и столько же обратно). Большинство из Москвы, несколько — из Казани и Саранска. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, необходимо иметь билет на матч и паспорт болельщика. Бронирование билетов на поезда идет так активно, что большинство мест уже занято. Железной дорогой все не ограничивается. Властям городов, где пройдут игры, рекомендовано за счет местной казны организовать бесплатную доставку фанатов городским и пригородным транспортом. Пропуск все тот же — паспорт болельщика. Власти Екатеринбурга ожидают, что во время ЧМ город посетят около ста тысяч зарубежных и российских туристов. Понятно, что не все они прибудут на спецпоездах. — Болельщикам из Сибири и Урала нет смысла добираться до Екатеринбурга по железной дороге через Москву. Они будут искать другие оптимальные способы, — говорит заядлый любитель футбола Евгений. — Фанаты с востока также рассчитывают на доступный транспорт. К тому же из соседних регионов в Екатеринбург потянутся не только обладатели билетов на матчи, но и желающие приобщиться к событию, поболеть в фанзоне. Без координатНо, видимо, любовь масс к мировому футболу не везде оценена по достоинству. О том, что владельцы автотранспортных предприятий отказались от междугородных рейсов в Екатеринбург на целый месяц — с 1 по 30 июня, депутаты Курганской облдумы узнали в середине апреля. Как сообщил руководитель одной из компаний Александр Калинин, перевозчики посчитали нерациональным устанавливать приборы новой системы навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», как того требует специальный нормативный акт. В результате весь коллектив отправляют на месяц в вынужденный отпуск, хотя водители и машины прошли проверку в органах безопасности, имеют допуск на автовокзалы. — Чтобы адаптировать установленные на наших автобусах приборы геолокации к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», надо заплатить по 25 тысяч рублей на каждую единицу подвижного состава. И еще не факт, что УМВД по Свердловской области разрешит им въезд в город, — говорит Калинин. Перевозчики посчитали возможные убытки: переоборудование машин встанет дороже, чем оставить их на приколеКак пояснили в уральском представительстве Российского автотранспортного союза, это позиция не только курганцев. — Правительство вводит особый режим безопасности на время проведения чемпионата мира, чтоб отслеживать каждую машину. Но «ЭРА-ГЛОНАСС» — слишком дорогостоящая вещь, многие предприниматели отказываются ее устанавливать, — говорит директор союза Лилия Саранчук. — Перевозчики посчитали возможные убытки: переоборудование машин встанет дороже, чем оставить их на приколе. Конечно, лето — горячий сезон для перевозчиков, но все мы хотели чемпионат мира в России, поэтому придется потерпеть. "ЭРА-ГЛОНАСС" — российская система навигации, разработанная для экстренного реагирования служб при авариях и других ЧС. С начала 2017 года именно это оборудование устанавливают на все транспортные средства в России. Наличие такой системы на грузовых и пассажирских машинах становится важным условием работы на рынке. Предложений о поставке комплекта в Интернете хватает. Цены разные — от 9 до 25 тысяч рублей на одну машину. По данным Российского автотранспортного союза, в этой системе зарегистрировано более полутора миллионов транспортных средств. О том, что на время ЧМ введут особые условия курсирования пассажирского транспорта в 11 городах, где пройдут игры мундиаля, было известно еще год назад. 9 мая 2017 года вышел указ президента РФ, предусматривающий в числе других мер безопасности и обязательное наличие «ЭРА-ГЛОНАСС». Почему в регионах спохватились только сейчас, непонятно. Терпение и трудЕсли курганские власти пусть и с опозданием, но обеспокоились решением вопроса, то в управлении транспорта и дорожного хозяйства Тюменской области корреспонденту «РГ вообще не смогли объяснить, как будут организованы рейсы в Екатеринбург в период ЧМ. Пресс-секретарь ведомства посоветовала поинтересоваться об этом в Москве: „Организацией междугородных рейсов занимается минтранс, там и спрашивайте“. — У нас нет отказов от автобусных маршрутов до Екатеринбурга во время мундиаля. Более того, владельцы транспортных компаний просят увеличить количество рейсов, чтобы южноуральцы смогли вовремя приехать и без проблем вернуться после матча, — рассказал „РГ“ начальник отдела пассажирских перевозок министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Игорь Сечин. — Требуемые системы навигации установили все, есть проблемы с получением разрешений от служб безопасности. Надеемся, что они будут решены. К чести курганских властей, призывом потерпеть они не ограничились. Губернатор Алексей Кокорин обратился к руководству Свердловской пригородной компании с просьбой организовать дополнительные электрички в Екатеринбург. Вопрос обсуждается: на Транссибе движение плотное, поэтому пока планируется запустить дополнительные электропоезда с пересадками в Шадринске и Каменске-Уральском. Также направлен запрос в Федеральную пассажирскую компанию, чтобы уточнить, планируется ли увеличить количество поездов дальнего следования, которые следуют из Кургана в Екатеринбург напрямую. О всех изменениях пассажиров, в том числе футбольных болельщиков, оповестят в мае. Между темК росту пассажиропотока в дни ЧМ готовятся автотранспортные предприятия и службы дорожного контроля Свердловской области. На внутриобластные маршруты не распространяются ограничения по въезду в Екатеринбург, но все равно действует ряд требований. К примеру, рейсовые автобусы из Ревды входят в категорию пригородных, но все равно оснащены системой „ЭРА-ГЛОНАСС“. Как пояснили в ревдинском отделении ГИБДД, руководителям предприятий настоятельно рекомендовали во время ЧМ относиться к безопасности очень серьезно, например, во избежание терактов не подсаживать в автобусы пассажиров с трассы. Свои требования у ФСБ. „Пришлось принять целый комплекс защитных мер“, — не вдаваясь в подробности, сообщил директор местной пассажирской автоколонны Олег Клочков.