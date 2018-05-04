Со сбросом канализационных стоков в море в Сочи разобрался первый вице-губернатор Кубани

Краснодар . 4 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае практически открыт курортный сезон. Ежегодно чиновники рапортуют об увеличении туристического потока и делают все возможное, чтобы привлечь отдыхающих. В этом году туристам и вовсе придется платить курортный сбор. То есть регион повышает уровень заработка на рекреационных ресурсах.

А что ожидает отдыхающих за уплаченные ими денежные средства?

Сочи, Громкие имена кубанских курортов: Анапа Геленджик . При этом недавно прокуратура сообщала, что в Анапе произошел «канализационный скандал». Здесь с 2011 года сточные воды с системы канализации сбрасываются в реку Сукко, впадающую в Черное море.

В Геленджике наконец начали строить очистные сооружения, видимо, предполагая, что «сор» вот-вот будет «вынесен из избы». А в Сочи как плавали в прошлом году обломки канализационных труб прямо по акватории Черного моря, так и не налаживается экологическая обстановка. А только усугубляется деятельностью «черных ассенизаторов» и недобросовестных коммунальщиков.

В адлерском микрорайоне «Голубые дали» строятся кварталы новостроек: 25 многоквартирных домов, более 2 тысяч человек жильцов. Здесь была сооружена частная канализационная сеть, которая оказалась не подключены к централизованной сети водоотведения. Все стоки сбрасываются в ливневую канализацию, откуда попадают в Черное море, в котором потом уже купаются отдыхающие.

Вчера Сочи с инспекцией посетил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко . В поездке его сопровождали руководители профильных ведомств, мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов , участники общественного экологического патруля.

Алексеенко потребовал в течение 10 дней решить проблему и прекратить сброс канализационных стоков. Причиной сложившейся ситуации является отсутствие консенсуса между жителями и владельцем частной сети, в вопросе цены за подключение. Вце-губенратор региона добавил, что люди не должны страдать из-за того, что частники не смогли между собой договориться.

Перед высокопоставленным чиновником директор МУП «Водоканал» Сочи Сергей Винарский дал обещание взять на себя эксплуатацию имеющейся канализационной насосной станции и работы по подключению проблемных домов к централизованной сети водоотведения.

Следует отметить, что подобные ситуации в Сочи и других курортных городах не единичны. Успеют ли чиновники решить их всех до того момента, как регион окажется на грани экологической катастрофы?