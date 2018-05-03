Скульптор Михаил Шемякин представил военную историю своих родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 мая. / ТАСС /. Скульптор Михаил Шемякин представил воспоминания о своих родителях, участниках Великой Отечественной войны. Текст, проиллюстрированный самим автором, опубликовали в рамках научного сборника «Следствие продолжается…», представленного в четверг в Санкт-Петербурге.

" [У моего отца] восемь боевых Орденов Красного знамени, 12 тяжелых ранений, из которых некоторые сабельные. Первые два боевых ордена он получил, потому что он, будучи сам раненым, дважды выносил комбрига Георгия Жукова (будущего маршала) на крупе коня [из боя]. Потом во время Отечественной войны Жуков его сам спасал, потому что у отца был страшный язык для того времени, отец высказывал в лоб все, что он думал. Достаточно сказать, что с отца моего снимали шесть раз погоны и шесть раз исключали из компартии и шесть раз восстанавливали благодаря Жукову", — сказал в ходе презентации Шемякин.

Также в книге опубликовали воспоминания матери художника актрисы Юлии Предтеченской. «Она два года с половиной просидела в седле, она служила в дивизии отца, она участвовала в конных атаках и получила за боевые действия ордена и медали. Мама пишет о том, как она любила лошадей, что для нее была бурка, которая спасала от холода, ну и отец рассказывал как она боялась лягушек. Летит „Мессершмидт“ на низкой высоте, отец кричит — быстро в окоп, а мать говорит ни за что потому, что в окопы падали лягушки и она меньше боялась „Мессершмидта“ нежели лягушек», — рассказал скульптор.

Сборник «Следствие продолжается…», представленный в четверг является уже двенадцатым по счету. В нем рассказывается о событиях Великой Отечественной войны, деятельности следственного подразделения УКГБ СССР по Ленинградской области УФСБ России по Северной столице. Нынешняя книга приурочена к столетнему юбилею первого советского территориального органа государственной безопасности — Петроградской ЧК.

В сборнике рассказывается о борьбе с иностранными резидентами, неизвестные страницы войны в Афганистане , анализируются события Большого террора 1937 года и участие сотрудников НКВД в них.

"Эту историю будущим сотрудникам ФСБ нужно знать, потому что мы занимались реабилитацией [людей, пострадавших в 1937 году], и когда мы видим уголовное дело и там две страницы — биография и то с кем человек как бы сотрудничал — с польской разведкой, с японской разведкой и все. И в конце решение: «приговор приведен в исполнение», расстрел. Нужно знать, чтобы не допускать таких перегибов [в будущем] и не идти на поводу у политических деятелей", — рассказал ТАСС полковник КГБ в отставке, председатель Совета ветеранов следственной службы, составитель сборника Владимир Егерев.