Биография художника и скульптора Михаила Шемякина

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 мая исполняется 75 лет российскому и американскому художнику, скульптору Михаилу Шемякину

Михаил Михайлович Шемякин родился 4 мая 1943 года в Москве . Отец, Михаил (Мухаммед) Шемякин, — военный; мать, Юлия Предтеченская, — актриса театра и кино. Детство вместе с родителями провел в Восточной Германии. В 1956 году поступил в среднюю художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР (ныне — Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств).

Увлекся авангардистским искусством и в 1961 году был отчислен за «эстетическое развращение» однокурсников и несоответствие нормам соцреализма. Продолжая рисовать, работал грузчиком, почтальоном, вахтером, а также такелажником в Эрмитаже . За экстравагантные поведение и стиль живописи (рисовал мясные обрезки, ходил по городу в театральном реквизите и др.) неоднократно проходил принудительное лечение в психиатрических больницах. В начале 1960-х годов успешно сдал экзамены в Ленинградскую духовную семинарию, но был направлен послушником в Псково-Печерский монастырь, где пробыл два года.

В 1962 году провел первую персональную выставку в редакции ленинградского журнала «Звезда». Скандальную известность получило его участие в выставке художников-рабочих хозяйственной части Эрмитажа 30-31 марта 1964 года. После того, как партийное руководство Ленинграда усмотрело в некоторых из работ выставки критику советской бюрократии, временная экспозиция была закрыта, а директор Эрмитажа Михаил Артамонов — уволен.

В 1967 году Шемякин оформил оперу Дмитрия Шостаковича «Нос» в Ленинградской консерватории.

С 1969 года его работы появились на выставках советского искусства за рубежом. В начале 1971 года был награжден медалью на конкурсе книги в Венеции за иллюстрации к сборнику издательства «Художественная литература» «Классическая испанская эпиграмма».

В 1971 году был выслан из СССР, при содействии знакомой, галеристки и певицы Дины Верни смог обосноваться в Париже. Вскоре после этого был лишен советского гражданства.

Во Франции Шемякин быстро получил известность среди эмигрантов и любителей современного искусства. Одной из наиболее значимых работ в 1970-х годах был акварельный цикл «Карнавал Санкт-Петербурга». Также издавал альманахи советского нонконформистского искусства, выпускал пластинки цыганского певца Алексея Дмитриевича. Работы Шемякина выставлялись на биеннале в Венеции. Был близким другом советского певца и поэта Владимира Высоцкого.

В 1981-2007 годах жил в США в городе Клаверк ( штат Нью-Йорк ). Получил гражданство этой страны в 1989 году. С 2007 года живет во Франции близ города Шатору.

В 1989 году его работы снова начали демонстрировать в СССР.

С 1990-х годов получил известность как скульптор. В 1991 году в Ленинграде в Петропавловской крепости по инициативе председателя исполкома Ленсовета Анатолия Собчака был установлен первый памятник авторства Шемякина — императору Петру I. Копия скульптуры стоит в Нормандии (Франция).

Также в Санкт-Петербурге на Воскресенской набережной напротив «Крестов» установлен мемориал Шемякина «Жертвам политических репрессий» ("Метафизические сфинксы", 1995). В 2001 году на Болотной площади в Москве был открыт созданный им мемориал «Дети — жертвы пороков взрослых». Среди других известных работ — памятник на могиле Анатолия Собчака (Санкт-Петербург, 2003), памятник Владимиру Высоцкому в Самаре (2008), монумент «Жертвам террора» ( Владикавказ , 2010) и др.

Автор, создатель эскизов и оформления для ряда театральных постановок. В 1990-х годах вместе с актером и известным клоуном Вячеславом Полуниным организовал несколько перфомансов (в том числе на Венецианском карнавале).

В 2001 году стал главным художником мультфильма по мотивам сказок Эрнста Теодора Гофмана «Гофманиада» ("Союзмультфильм"). Однако в 2015 году заявил об отзыве своего авторства. Планируется, что мультфильм выйдет в прокат в 2018 году.

С 2002 году в Санкт-Петербурге действует культурный, образовательный Фонд Михаила Шемякина.

Член Нью-Йоркской академии наук . Почетный доктор Российского государственного гуманитарного университета (1996).

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1993 год в области изобразительного искусства.

Награжден орденом Дружбы (2009), почетным знаком «За вклад в российскую культуру» ( Министерство культуры РФ , 2018), кавалер ордена Искусств и литературы (Франция, 1994).

Лауреат премии «Золотая маска» (2002).

Женат вторым браком. Первая супруга — художница Ребекка Модлен (1934-2014). Вторая — американская переводчица Сара де Кей. Дочь от первого брака — художница Доротея Шемякина (1964-2018).