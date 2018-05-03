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Прокуратура Ставрополя вступилась за краснокнижных леопардов
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Прокуратура Ставрополя вступилась за краснокнижных леопардов 

«Это Кавказ» 1 час назад
В Ставрополе после вмешательства городской прокуратуры ограничен доступ к сайтам, на которых размещалась информация о продаже занесенных в Красную книгу леопардов.
Факт размещения в интернете сведений о продаже особо ценных видов животных — леопардов — был выявлен в ходе проверки исполнения федерального законодательства об охране животных, занесенных в Красную книгу. Как отмечается на сайте краевой прокуратуры, информация находилась в свободном доступе и «побуждала неопределенный круг лиц к совершению действий, за которое предусмотрена уголовная ответственность (статья 258.1 УК РФ „Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу“)».
В связи с этим в Октябрьский районный суд Ставрополя было направлено заявление о признании информации, размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и ограничения доступа к ним.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.
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