В Боснии заявили о необходимости расширять взаимодействие с Россией

Об этом в интервью Vijesti.ba рассказал председательствующий в Президиуме БиГ, лидер Партии демократического действия Бакир Изетбегович

"Российское влияние на Балканах растет и не следует оставлять его одностороннее использование и толкование лишь лидерам Республики Сербской, а необходимо расширять взаимодействие с Россией , — отметил политик. — В этом направлении нами уже осуществлено несколько шагов. Россия обозначает свою заинтересованность в сохранении влияния на Балканах, утверждая, что оно направлено на развитие торговли, коммуникации, достижение взаимной выгоды от этих процессов, что в совокупности означает содействие здесь миру".

Изетбегович также обозначил свое видение российских интересов в регионе.

"Вероятно, им [россиянам] импонирует пророссийское поведение Милорада Додика (президент Республики Сербской — прим. «РГ»), они более близки к сербам, нежели другим народам Боснии и Герцеговины, — подчеркнул он. — При этом никто, в том числе и Россия, сегодня не заинтересован в дестабилизации, которая могла бы направить ситуацию в регионе в непредсказуемом направлении. «Красная линия» для россиян — это, очевидно, вступление в НАТО стран с преимущественно православным населением".

Напомним, что и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак однозначно заявил о том, что эта балканская страна не собирается выдворять российских дипломатов в качестве «меры солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. В эксклюзивном интервью "Российской газете" политик также отметил тот факт, что в Сараево дорожат дружескими и конструктивными отношениями с Москвой , и рассчитывают на их укрепление.

"Босния и Герцеговина и Российская Федерация имеют хорошие и стабильные отношения. Помимо того, что РФ играет большую и значительную роль в международных политических и экономических отношениях, Россия — это еще и гарант Дейтонских мирных соглашений. Босния и Герцеговина и Российская Федерация 20 декабря 2016 года отметили 20 лет со дня установления дипломатических отношений. Существует обоюдный интерес для развития двусторонних связей во всех направлениях, прежде всего, экономическом", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства БиГ.

Справка «РГ»

В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.