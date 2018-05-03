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В Боснии заявили о необходимости расширять взаимодействие с Россией
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В Боснии заявили о необходимости расширять взаимодействие с Россией 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Об этом в интервью Vijesti.ba рассказал председательствующий в Президиуме БиГ, лидер Партии демократического действия Бакир Изетбегович.
"Российское влияние на Балканах растет и не следует оставлять его одностороннее использование и толкование лишь лидерам Республики Сербской, а необходимо расширять взаимодействие с Россией, — отметил политик. — В этом направлении нами уже осуществлено несколько шагов. Россия обозначает свою заинтересованность в сохранении влияния на Балканах, утверждая, что оно направлено на развитие торговли, коммуникации, достижение взаимной выгоды от этих процессов, что в совокупности означает содействие здесь миру".
Изетбегович также обозначил свое видение российских интересов в регионе.
"Вероятно, им [россиянам] импонирует пророссийское поведение Милорада Додика (президент Республики Сербской — прим. «РГ»), они более близки к сербам, нежели другим народам Боснии и Герцеговины, — подчеркнул он. — При этом никто, в том числе и Россия, сегодня не заинтересован в дестабилизации, которая могла бы направить ситуацию в регионе в непредсказуемом направлении. «Красная линия» для россиян — это, очевидно, вступление в НАТО стран с преимущественно православным населением".
Напомним, что и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак однозначно заявил о том, что эта балканская страна не собирается выдворять российских дипломатов в качестве «меры солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. В эксклюзивном интервью "Российской газете" политик также отметил тот факт, что в Сараево дорожат дружескими и конструктивными отношениями с Москвой, и рассчитывают на их укрепление.
"Босния и Герцеговина и Российская Федерация имеют хорошие и стабильные отношения. Помимо того, что РФ играет большую и значительную роль в международных политических и экономических отношениях, Россия — это еще и гарант Дейтонских мирных соглашений. Босния и Герцеговина и Российская Федерация 20 декабря 2016 года отметили 20 лет со дня установления дипломатических отношений. Существует обоюдный интерес для развития двусторонних связей во всех направлениях, прежде всего, экономическом", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства БиГ.
Справка «РГ»
В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.
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