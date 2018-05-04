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На Поклонной горе прошла акция «Я — наследник Победы»
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На Поклонной горе прошла акция «Я — наследник Победы» 

На Западе Москвы 26 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня на Поклонной прошла героико-патриотическая акция. На Аллее Защитников Москвы столичные школьники посмотрели музыкальный концерт и приняли участие в торжественном митинге, посвящённом 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В продолжение программы ребята познакомились с правилами безопасности дорожного движения, осмотрели экспонаты передвижного музея оружия и узнали много нового о работе кинологической службы ДОСААФ. Но главное было впереди! Закончив с ознакомительной частью, молодёжь закатала рукава и открыла военно-спортивную эстафету. На каждом их этапов ребятам предстояло показать ловкость, скорость и находчивость. Важным условием прохождения многих испытаний стало умение работать в команде. Организатором соревнований выступил Центр внешкольной работы «Синегория».
Ранее на Поклонной горе стартовала акция «Сирень Победы. Сирень памяти», главными героями которой стали поисковые отряды России, заботящиеся о мемориалах Великой Отечественной войны. Участники вручили руководству парка на Западе Москвы 10 кустов цветущего ароматного растения. Теперь они станут украшением праздничных гуляний 9 мая.
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