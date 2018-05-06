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В Орле открылась выставка, посвящённая Карлу Марксу
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В Орле открылась выставка, посвящённая Карлу Марксу 

РИА 57 7 часов назад
Фото: РИА 57
В Орловской областной библиотеке имени Бунина начала работу выставка, посвящённая известному немецкому философу, экономисту и журналисту.
Экспозиция «Karl Marx» (1818 — 1883) расположилась в отделе документов на иностранных языках.
По словам организаторов, величие ума Маркса признавали многие его современники. Те, кому приходилось общаться с выдающимся мыслителем, говорили и писали о всеобъемлющем характере гения Маркса, колоссальной эрудиции, покоряющей мощи таланта.
Идеи Карла Маркса оказали большое влияние на развитие социальной философии в XIX-XX вв. и стали источником различных версий марксизма и неомарксизма и определив во многом идеологию международного социалистического и коммунистического движения.
Напомним, в 2018 году отмечается 200-летие со дня рождения философа, экономиста и политического деятеля Карла Маркса.
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