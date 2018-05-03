На этой неделе в Новосибирске начнут работать городские фонтаны

Несмотря на прохладную погоду, которую принес в Новосибирск циклон, на днях в городе начнут работать фонтаны.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в субботу, 5 мая, в Новосибирске пройдет торжественный запуск фонтанов. В 15-00 состоится торжественный запуск трех фонтанов на площади Пименова. В это же время будут запущены и еще 12 фонтанов в других местах мегаполиса: около театра «Глобус», на ул. Орджоникидзе, бульваре Победы, ул. Рассветной, ул. Селезнева, возле ДК «Приморский», ДК «Энергия», в Первомайском (2 шт.), Павловском и «Лучистом» скверах и сквере Авиаторов. Всего в этот день начнут работать 15 фонтанов.