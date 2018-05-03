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На этой неделе в Новосибирске начнут работать городские фонтаны
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На этой неделе в Новосибирске начнут работать городские фонтаны 

АиФ-Новосибирск 23 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Несмотря на прохладную погоду, которую принес в Новосибирск циклон, на днях в городе начнут работать фонтаны.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в субботу, 5 мая, в Новосибирске пройдет торжественный запуск фонтанов. В 15-00 состоится торжественный запуск трех фонтанов на площади Пименова. В это же время будут запущены и еще 12 фонтанов в других местах мегаполиса: около театра «Глобус», на ул. Орджоникидзе, бульваре Победы, ул. Рассветной, ул. Селезнева, возле ДК «Приморский», ДК «Энергия», в Первомайском (2 шт.), Павловском и «Лучистом» скверах и сквере Авиаторов. Всего в этот день начнут работать 15 фонтанов.
Дата запуска плавучего фонтана на Оби пока не названа, но традиционно он начинает работать позже своих собратьев. Сроки переносят из-за половодья и мусора в реке, который бывает в этот период. Так, в прошлом году плавучий фонтан был запущен 21 мая.
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