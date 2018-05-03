Екатеринбург: От Николая II до Ельцина и дальше

Одним из самых удивительных и уникальных мест России является Урал, воспетый в сказах Бажова и альбомах легенд русского рока, а столицей этого богатейшего края является город Екатеринбург Свердловск с 1924 по 1991 годы), расположенный на восточном склоне Среднего Урала, по берегам реки Исеть.

История Екатеринбурга началась в 1723 году, когда по указу Петра I на берегах Исети развернулось строительство крупнейшего в России железоделательного Екатерининского завода. Имя город получил в честь императрицы Екатерины Первой (не Второй), супруги Петра I. Большой вклад в создание внесли историк Василий Татищев и инженер Георг де Геннин, которым теперь установлен памятник на Площади Труда, как основателям города с надписью: «Славным сынам России В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину Екатеринбург благодарный, 1998 год».

Не чужой городу была и Екатерина II. Она в 1781 даровала Екатеринбургу статус уездного города Пермской губернии, затем через молодой город проложили важнейшую дорогу Российской империи — Большой Сибирский тракт. Екатеринбург стал «окном в Азию».

В советские годы Екатеринбург превратился в мощный индустриальный и административный центр страны. Город внес огромный вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Уральский завод тяжелого машиностроения в военные годы входил в число крупнейших советских производителей бронетехники.

Санкт-Петербурга и Сейчас Екатеринбург является четвертым по численности населения городом России (после Москвы Новосибирска ), при этом его население в последние годы прирастает быстрее (1,15% в 2017 год, по сравнению с 2015-м). Екатеринбургская агломерация входит в тройку наиболее развитых постиндустриальных агломераций страны. Екатеринбург — важнейший город, в нем находятся штаб Центрального военного округа, президиум Уральского отделения Российской академии наук

Достопримечательности Екатеринбурга — на маленькой Плотинке

Знакомство с Екатеринбургом удобно начинать с прогулки по центру с параллельным посещением музеев. С плотины на реке Исеть город начался в 1723 году как Екатеринбургский железоделательный завод, а спустя 250 лет к круглой дате здесь появился Исторический сквер.

Теперь здесь музейно-мемориальный комплекс, который соединяет в себе целых пять памятников промышленной архитектуры второй половины XIX века. Это крепостная стена, помещения лесосушильного цеха, кладовой и чертежной, а также двухъярусной стены токарного цеха механической фабрики.

В старинных постройках железоплавильного завода находятся музей изобразительных искусств с картинами Коровина, Шишкина, Крамского, Кандинского и знаменитым Каслинским чугунным павильоном, получившим Гран-при на Парижской выставке 1900 года. С другой стороны Исети отдел природы краеведческого музея. Собрание музея насчитывает почти 60 тысяч экспонатов. Если вы проездом в городе, и не можете увидеть все красоты Урала по-настоящему, музей — замечательный шанс познакомиться с поистине уникальным природным местом. В музее Урал показан в его историческом развитии и многообразии.

В водонапорной башне нашлось место для музея кузнечного дела. Рядом и Музей архитектуры и дизайна, в котором можно изучить «архитектуру Каменного пояса» и Уральскую школу дизайна. На другой стороне от плотины — геологический музей под открытым небом, а чуть дальше по набережной и Уральский минералогический музей.

Кстати, о плотине или Плотинке, как ее именуют жители Екатеринбурга. Плотина представляла собой сруб из лиственницы, набитый камнем и отборной глиной. Уральская лиственница (которая вообще-то сибирская — Lárix sibírica) — очень твердое дерево, в воде оно даже тонет. Но, утонув, хорошо сохраняется, почему и использовалось в гидротехнических сооружениях и судостроении. С плотины и ее энергии начался завод, а значит и город. Теперь у Плотинки гуляют, проводят культурные мероприятия. Плотинку, как символ города, в Екатеринбурге можно встретить и на футболках (особенно эту надпись любят местные девушки), и в виде названия рок-группы, и этому процессу, конечно, не будет конца, как и с центральными достопримечательностями других городов.

Совсем неподалеку от Плотинки и Исторического сквера Площадь 1905 года. Когда-то место, ставшее центральным в самые первые годы после основания промышленного города, именовалось Торговым, Кафедральным. Екатеринбуржцы называют его просто Площадью. И если в пятом году прошлого века здесь просто начинались первые митинги рабочих, то к 1930-м был снесен главный собор. С тех пор образ площади менялся незначительно, сегодня в центре — красивое здание городской администрации. Рядом — пешеходная улица Вайнера, так называемый «уральский Арбат». Здесь можно пройтись, фотографируя различные памятники, посетить магазины и кафе.

К самым известным памятникам Екатеринбурга обычно относят бетонную клавиатуру — логичный монумент для города айтишников и компьютерщиков, в конце концов, даже реку здесь заранее назвали Исетью (да и в популярном сокращении города можно увидеть аналогию с e-mail — E-бург). Есть также необычный памятник битлам и даже Майклу Джексону . «Наутилус», «Чайф» и другие герои русского рока пока не отлиты. Да и с местами боевой рок-славы не очень. Сейчас здание знаменитого Свердловского рок-клуба (ДК им. Свердлова по адресу ул. Володарского, 9), которое затем было ДК ГУВД, находится в подвешенном состоянии, в новостях Екатеринбурга то сообщается о застройке квартала новыми небоскребами, то говорится о возвращении ДК церкви (ведь оно было построено в 1917 году для православного церковного Братства святого праведного Симеона). Пока что в городе уже решили переименовать Володарского, рокеры предлагали в Рок-клубовскую, но вернули историческое название Богоявленская.

Литературные традиции Урала можно изучить в специальном квартале, который расположен между Пролетарской и Толмачева. В «Объединенный музей писателей Урала» входят музеи Бажова, Мамина-Сибиряка, Решетникова, есть «Литературная жизнь Урала XIX века», есть «Литературная жизнь Урала XX века».

Если вас интересуют не только описания, но изображения, то посетите уникальный фотографический музей — «Дом Метенкова». В Екатеринбурге живут люди, влюбленные в свой край, одним из них был Вениамин Леонтьевич Метенков — выдающийся фотограф, который своим искусством, своей фотолетописью воспел красоту Урала.

Музеи Екатеринбурга:

Музей архитектуры и дизайна, время работы, цены на билеты, экскурсии: официальный сайт.

Музей изобразительных искусств (ЕМИИ), время работы, цены на билеты, экспозиция: официальный сайт.

«Литературный квартал», музеи, время работы, цены на билеты, сайт.

В последние годы в новостях Екатеринбург часто представляет «Ельцин-центр» . Надо признать, он раздражает многих в России и на всем постсоветском пространстве, но остается не только поводом для различных скандалов, но и достопримечательностью Екатеринбурга, которую можно посетить, как сказал бы почтальон Печкин, «в целях повышения образованности». На сайте «Ельцин-центра» сформулирована его сверхзадача — «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х», отмечается, что «под эгидой Центра действует Музей первого президента России и архив его имени».

В «Ельцин-центре» помимо изучения наследия экс-президента можно посетить различные выставки, посмотреть кино, послушать лекцию.

Ельцин-центр: афиша, билеты, официальный сайт. https://yeltsin.ru/

Кстати, в Екатеринбурге могут рассказать много интересного о Борисе Николаевиче и за стенами «Ельцин-центра», особенно если вам попадется собеседник, который помнит первого президента России в качестве первого секретаря Свердловского обкома КПСС . Истории вполне сопоставимые с дирижированием в 90-е.

Что ж, если сам по себе «Ельцин-центр» может заставить вас лишь извлечь из кармана кулак и погрозить им куда-то вверх, то вы можете исследовать «Екатеринбург-Сити», в который он входит.

Екатеринбург не только подарил России знаковую фигуру конца советской истории, но в нем и ушел из жизни человек, давший ей начало. Николай Второй вместе с семьей был расстрелян в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Доме Ипатьева на углу улиц Карла Либкнехта и Клары Цеткин (бывших Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка). Дом Ипатьева был снесен, кстати, при первом секретаре Свердловского обкома КПСС Борисе Ельцине, а в 2003 году на его месте был построен Храм на Крови. Его частью является Музей святой Царской семьи.

Смотрите также фоторепортаж «10 достопримечательностей Екатеринбурга»

ЕКБ-архитектура, 19-й век, конструктивизм и небоскребы

В плане архитектуры Екатеринбург — особенный город. Смешение русской, советской и постсоветской архитектуры — это наша реальность, но в Екатеринбурге почему-то гармонируют и деревянные дома 19-го века, и конструктивизм уже почти столетней давности, и новые небоскребы. Хотя насчет гармонии, конечно, дело вкуса, но, скажем так, в других российских городах ее поменьше.

Ценитель конструктивизма прекрасно знает, что в 30-е годы Екатеринбург перестраивался по плану «Большой Свердловск», известные примеры конструктивизма — жилой комбинат НКВД («Городок чекистов»), Здание Главпочтамта (Дом связи), дом-коммуна Госпромурала (одна из немногих коммун в стране, в которой, кстати, жил знаменитый разведчик Николай Кузнецов ), Белая башня (водонапорная башня в районе Уралмаш). В районе Уралмаш вообще много конструктивизма, есть, на что положить глаз ценителю архитектуры. Но нужно быть бдительным и не забывать, что фотографировать здания, особенно дорогой техникой, лучше при ярком солнечном свете. В общем, в темное время суток лучше гулять по центру.

Кстати, ценитель знаменитого уральского рока в данном районе может посетить бывший ДК завода Уралмаш (тоже памятник конструктивизма), где когда-то начинал карьеру Владимир Мулявин . Сейчас тут можно посетить Музей истории уральского рока и музыкального оборудования, также в здании Екатеринбургская академия современного искусства, Центр культуры «Орджоникидзевский», рок-центр «Сфинкс» и штаб фестиваля «Уралрок».

«Городок чекистов» — проспект Ленина, 69.

Дома Госпромурала — проспект Ленина, 54.

Здание Главпочтамта — проспект Ленина, 39.

Белая башня — Улица Донбасская.

«Музей истории уральского рока и музыкального оборудования» — ул. Красных партизан, 9 / Бульвар культуры, 3. Официальный сайт. http://uralrock.ru/museum

Если же конструктивизм вам не близок, то в Екатеринбурге вы найдете немало другой архитектуры, город по-хорошему эклектичен в этом плане. Например, нельзя не назвать в числе достопримечательностей Дом Севастьянова и усадьбу Расторгуевых-Харитоновых.

Дом Севастьянова, расположенный на берегу Исети и также у самой Плотинки, для многих возглавляет топ архитектурных достопримечательностей Екатеринбурга. Неоготический с элементами барокко особняк XIX века, который называют единственным образцом готическо-мавританского архитектурного стиля в Урало-Сибирском регионе, принадлежал предпринимателю Николаю Севастьянову . Фасад здания празднично убран, напоминает «пряничный домик» своей зелено-бело-красной облицовкой и радует глаз туриста. А ухо его могут усладить местные жители, знакомые с историей города, они расскажут о том, как богач Севастьянов хотел покрыть золотом крышу, но это было позволено только куполам храмов. В прошении богачу отказали и якобы вместо этого велели посещать церковь в чугунных калошах, оставляя по дороге, так сказать, следы чугунной пяты олигархии.

Такого уральского богача можно увидеть в герое Сергея Безрукова в недавно снятом в Екатеринбурге фильме «Золото» по книге Дмитрия Мамина-Сибиряка. Там золотопромышленник превращал лето в зиму — как известно, всем уральцам и сибирякам очень не хватает холода и снега в июне и июле, прожить без всего этого длинное лето им невмоготу.

Дом Севастьянова — проспект Ленина, 35. Цены на экскурсию — 700-900 рублей.

Еще одна важная архитектурная достопримечательность найдется на Вознесенской горке — это усадьба Расторгуевых-Харитоновых. Усадебно-парковый ансамбль на Вознесенской горке также служит источником городских легенд. По одной из них купец Расторгуев обманул автора первого проекта, которым был тобольский заключенный — не подарил ему свободу. В итоге архитектор покончил с собой и проклял буржуев-обманщиков, что, в целом, впоследствии имело подтверждения, возможно, не из-за самого проклятья, а оставшегося неизменным менталитета Расторгуевых, а также Харитоновых.

По еще одной легенде старовер Расторгуев в подземелье дома устраивал собрания представителей своей веры. Если к дому приближались незваные гости, купец предупреждал собравшихся, и они покидали подземелье через потайной выход в глухом месте. Также есть мнение, что один из тайных подземных ходов ведет к парковому пруду, а другой ‒ в винный погребок. А зять Расторгуева Харитонов, как сообщает Википедия, вместо староверов наполнял подвалы мятежными рабочими, так или иначе, по императорскому указу в 1837 году Харитонова выслали в Кексгольм именно за зверское обращение с подчиненными.

Сейчас усадьба Расторгуевых-Харитоновых находится не в идеальном состоянии, возможно, проклятье все еще действует, но это один из топовых объектов, обязательных для гостей Екатеринбурга. Расположена усадьба, как и другие самые старые объекты, в центре города, на Вознесенской горке.

Усадьба Расторгуевых-Харитоновых — ул. Карла Либкнехта, 44.

Перейдем к небоскребам, этим представителям современного взгляда на застройку Екатеринбурга. Важный вопрос «лучшего вида на этот город» в Екатеринбурге имеет достаточно четкий ответ — смотровая площадка небоскреба «Высоцкий». Лайфхак — если площадка не работает или вам жалко заплатить за вход, лучше подняться на лифте в кафе «Влади» и там выпить что-то, лицезрея почти такой же красоты вид на столицу Урала. Но это будет 37-й этаж, а не 52-й.

А можно и подзаработать на «Высоцком», в сентябре проводится ежегодный забег по 1137 ступенькам небоскреба. Самый быстропреодолевающий эти ступеньки человек получает 100 тысяч рублей. Высота 54-этажного небоскреба «Высоцкий» — 188,3 м.

Что касается Владимира Высоцкого, то он неподалеку останавливался вовремя гастролей в Свердловске. В БЦ «Высоцкий» сделали музей поэта, в частности полностью восстановив номер гостиницы «Большой Урал», есть много экспонатов, включая автомобиль Mercedes 350 W116, принадлежавший Высоцкому с 1976 года. Даже открытие «Высоцкого» приурочили к премьере фильма «Спасибо, что живой».

Смотровая площадка небоскреба «Высоцкий».

Адрес: ул. Малышева, 51. 51, 52 этаж. Телефон: +7 (343) 378-45-45 Часы работы: пн-пт 12-22; сб-вс 10-22.

Цена билета: 350 рублей.

Но БЦ «Высоцкий» уже не самое высокое здание уральской столицы, в рамках «Екатеринбург-Сити» к 2016 году построили башню «Исеть» — 52-этажный небоскреб высотой 215 метров. Башня «Исеть» была самым высоким северным небоскребом Земли до постройки Лахта-центра в Санкт-Петербурге.

И это не предел Екатеринбурга, к 2022 году обещали возвести башню «Екатерина» высотой 300 метров.

Куда съездить из Екатеринбурга, Урал для туристов

Урал — это не только мощь человека, вступившего в борьбу с природой, но и сама природа, поражающая воображение летом и зимой. В черте Екатеринбурга, на берегу озера Шарташ можно посетить природный памятник Шарташские каменные палатки. Это гранитные скалы-останцы причудливой формы, есть у озера и целый амфитеатр. Древние жители Урала проводили в этом эффектном месте обряды, а перед революцией тут собирались рабочие, перед которыми выступал Яков Свердлов

Как добраться до Шарташских палаток: доехать до Каменных Палаток можно трамваями 8, 13, 15, 23, 32, автобусами 04, 15, 25, 27, 059, 61, 077, 082, остановка «Каменные палатки».

Если Шарташские каменные палатки уже в Екатеринбурге, то Чертово городище пока еще за городом, но ехать всего 34 км. Это тоже гранитные скалы-останцы, есть там и каменные палатки, но в целом это огромный слоеный гранитный пирог, который все настаивается под воздействием ветра, воды и уральских зим. С развитием туризма Чертово городище подвержено и этой разрушительной силе, но ничего, все-таки, гранит, пока держится. Разве что прочесть на скалах можно что-нибудь, что и чертей смутило бы.

Чертово городище, как добраться: на электричке до поселка Исеть, далее пешком или на автомобиле 6 км на юг.

Ну а чуть дальше от Екатеринбурга (130 км), но также из разряда must see — парк «Оленьи ручьи», включающий в себя 500-метровую пещеру «Дружба», Аракаевские пещеры, множество скал (Дыроватый камень, Лягушка, Писаница, Целующиеся скалы), в общем, за красотой Урала нужно ехать сюда, хотя эффектных скал и гор с красивыми названиями только в Свердловской области можно найти еще очень много. Но если вы не геолог и не свободный художник-путешественник, то все же хочется получить максимум природной красоты в одном месте.

Парк расположен в нижнем течении реки Серги, между городом Нижние Серги и поселком Аракаево.

Парк «Оленьи ручьи»: как добраться, экскурсии, цены на билеты, официальный сайт. http://www.olen.ur.ru Еще один парк «Бажовские места», включает в себя знаменитый Тальков камень, который на самом деле озеро, то есть, затопленный карьер. Это место любят дайверы. Рядом описанные Бажовым Марков камень, скалы «Храпы» и т.д.

Парк «Бажовские места»: как добраться, экскурсии, цены на билеты, официальный сайт. http://www.bm-park.ru/

В топе достопримечательностей рядом с Екатеринбургом чаще всего называют Невьянск с наклонной башней — если в Пизу ехать далеко, а посмотреть на нечто подобное хочется. Наклонная башня Демидовых была построена в 1721—1725 годах и нет однозначного толкования, почему она пошла по стопам Пизанской, но скорее всего строители компенсировали ошибку, допущенную на старте (есть и мрачные легенды о затоплении подвала с фальшивомонетчиками после прибытия ревизора), и в итоге Невьянская башня до сих пор стоит себе кренится и привлекает туристов куда лучше, чем обычные прямые башни.

Наклонная башня Демидовых. г. Невьянск, Сквер Демидовых, 3а. Телефон: +7 (34356) 4 45 09, +79068116764. Сайт: http://museum-nev.ru/

До Невьянска из Екатеринбурга 70 км, а еще ближе Первоуральск , возле которого проходит официальная граница между Европой и Азией. Неподалеку можно посетить Дидинский тоннель, которому, кстати, в 2018 году исполняется 100 лет. С 1995 года тоннель не используется, его размывают грунтовые воды. А любители экстрима любят посещать это место, привлекаемые легендами о кладе Колчака (белые отряды отступали через Дидинский тоннель), да и просто возможностью побродить в темноте и полюбоваться сосульками (зимой посещать тоннель лучше, летом там слишком много воды).

Если времени больше, то в 300 км от Екатеринбурга находится Верхотурье , которое называют духовной столицей Урала. Там можно увидеть единственный среднеуральский и самый маленький в России кремль.

Верхотурье, ул. Советская, 6. Тел. +7 (34389) 2-24-21. Сайт: http://vgiamz.ru/

Тобольск, Ну и, в конце концов, из Екатеринбурга можно за 3-4 часа добраться до Челябинска , чтобы дополнить свое знакомство и столицей Южного Урала. В Челябинске можно погулять по Кировке, местному Арбату, посетить музеи, сходить на хоккей (ведь «Челяба» — Родина огромного числа знаменитых российских хоккеистов). Также, если есть время, вокруг просто глаза разбегаются — Пермь Тюмень и т.д. во все стороны необъятной России.

Где жить в Екатеринбурге? Гостиницы, отели, апартаменты…

Чемпионат мира для екатеринбургских отельеров, как, впрочем, и для других регионов стал поводом взвинтить цены. Новости о проверках и штрафах в последние месяцы перед ЧМ-2018 приходили регулярно. К примеру, Ростуризм включил 7 отелей в Екатеринбурге в черный список по случаю превышения предельно допустимых цен на номера. Отель «Максим» на время ЧМ-2018 превысил допустимые нормы на 485%, за ночь там хотели 21320 рублей. На втором месте был «Хайятт Ридженси Екатеринбург»: превышение от 86,8% до 193%, правда, лишь на крутые номера, а стандарт в «Хайятте» стоил всего на 2% дороже. В тройку попала «Рамада» с превышением 6,4% и ценой номера «люкс» 50 тысяч рублей.

Как сообщали в Роспотребнадзоре, в Свердловской области гостиницы получили штрафы на общую сумму 259 тысяч рублей за нарушения перед чемпионатом мира по футболу, включая завышение цен и работу без свидетельства о категории.

По данным властей, летом 2018 года число отелей и хостелов в Екатеринбурге составит 192 гостиницы, из них 120 отелей и 72 хостела. Стоимость размещения в хостелах в период ЧМ-2018 зафиксирована на уровне 4,5–6,2 тыс. рублей за номер в сутки. К ЧМ-2018 в Екатеринбурге обещали 539 номеров хостелов на 2,2 тыс. мест и 5,6 тыс. гостиничных номеров на 11 тыс. мест.

Для нас ЧМ-2018 — лишь повод, и мы оперируем ценами не во время футбольного праздника.

Среди отелей Екатеринбурга 3-5 звезд по отзывам и цене популярный сайт booking.com выделяет гостиницы «Резиденция» (5-звездочный отель имеет 9,9 из 10 по отзывам), «Реноме» (9,6 средний балл клиентов) и «Чеховъ» (9,4) сети «Оригинальные отели», «Грин-парк» (9,3) и Tenet (9,3). Самыми бюджетными в этом списке (больше 9 баллов по отзывам) являются «Ваш отель», «Свердлова 27», «Атлас», упомянутый «Грин-парк» и «Антей» — цены на номер в сутки от 2500 до 4000 рублей.

«Оригинальные» «Чеховъ» и «Реноме» стоят дороже 5 тысяч, DoubleTree by Hilton — около 9 тысяч, «Резиденция» — 14 тысяч, номер в «Хайятт Ридженси Екатеринбург» в мае 2018 стоит больше 18 тысяч рублей.

По отзывам в Google самую высокую оценку имеет как раз «Хайятт» (4,8), далее идет отель «Высоцкий» в небоскребе, «Чеховъ» и «Реноме» (по 4,7), «Novotel Екатеринбург Центр», «DoubleTree by Hilton», «Сенатор» и «Грин-парк» (4,6). Все эти отели располагаются в центре и посещать основные достопримечательности можно будет пешком.

Более бюджетные варианты в Екатеринбурге — апартаменты. От 1500 рублей можно найти симпатичную квартиру в центре с оценкой по отзывам на booking.com выше 9. Еще дешевле хостелы, которые должны оценить болельщики футбола, отдавшие все сбережения за билеты на матчи ЧМ-2018.

Кстати, по поводу оригинальности — ее в Екатеринбурге всегда было много. К ЧМ-2018 появился даже капсульный отель, где можно переночевать в капсуле из фильма «Пятый элемент». Это средний вариант между отелем и хостелом, как отмечали хозяева, но при этом, с выдумкой.

Где поесть в Екатеринбурге

Топ кафе Екатеринбурга на сайте Tripadvisor возглавляет «Мой друг оливье» — приятный и недорогой ресторан в центре, недалеко от улиц Вайнера и 8 марта. Далее по отзывам Tripadvisor идут «Хмели-сунели», «Строганов-гриль», «Паштет», «Монк», «Соризо», «Рататуй», «Жадина-говядина».

В популярном в кризисные времена разделе «вкусно и недорого» лидирует узбекский ресторан «Нигора», затем идут «Своя компания», «Пельменная дюжина», «Поль бейкери», «Виетмон». Среди «высокой кухни» лидируют «Стейк-хаус», «Троекуровъ» и «Панорама А. С. П», вообще, в городе с вышеупомянутыми купеческими традициями есть куда пойти и людям, имеющим деньги в наше трудное время.

По отзывам в Google самую высокую оценку имеет «Хмели-сунели», Dolce Vita и «Паштет» (по 4,8), Double Grill & Bar, «Соризо» и «Нигора» (4,7), «Мой друг оливье», Bukowski Grill, RatsKeller, «Маккерони» (4,6).

В крайне важном для футбольного болельщика, да и обычного туриста разделе «лучшие пабы» или «лучшие бары» в Екатеринбурге по отзывам в Google в лидерах паб «Британия» (4,8), «Черчилль», «Алиби», Brugge Brasserie Belge, Brut Bar и Old Fashioned Bar (по 4,7).

Зачем просто так идти в кафе или бар в таком городе как Екатеринбург? Нужно обязательно совместить это с прослушиванием местных групп.

ProRock — ул. 8 Марта, 13. Меню, афиша, сайт.

EverJazz — ул. Тургенева, 22. Меню, афиша, сайт.

Паб BEN HALL — ул. Народной Воли, 65. Меню, афиша, сайт.

Дом печати — Ленина ул., 49. Меню, афиша, сайт.

«Екатеринбург Арена»

Изначально свердловский стадион был открыт в 1957 году, теперь же ему провели реновацию. Из плюсов, то, что стадион остался на том же, знакомом болельщикам месте, к тому же в застроенном центре новую арену часто и впихнуть негде. В Екатеринбурге стадион «Центральный» находится в 6−7 кварталах от Плотинки, до пешеходной улицы Вайнера еще ближе.

Минусом можно считать вынесенную за пределы стадиона дополнительную трибуну, многие из-за этого называют арену самой странной на ЧМ-2018. А кому-то нравится такое решение, да и Екатеринбургу с его архитектурным разнообразием, наверное, подходит. В любом случае, ЧМ-2018 пройдет, и стадион примет свой обычный вид.

Стадион «Екатеринбург Арена»

Открытие: 1 апреля 2018 (после реконструкции)

Стоимость реконструкции: 12,5 млрд рублей

Вместимость стадиона: 25 000 человек (35 696 на время проведения ЧМ 2018)

Как добраться в Екатеринбург

Прилететь в столицу Урала из Москвы можно в августе 2018 года за 7-8 тысяч (туда и обратно). Нетрудно найти дешевые спецпредложения, например, «Победой» в одну сторону из Москвы в Екатеринбург можно слетать за 2 тысячи рублей. Такая же цена на рейс из Новосибирска. Чуть дороже из Санкт-Петербурга, но зависит, конечно, от конкретных дат.

Поездом из Москвы придется ехать до Екатеринбург чуть дольше суток, а цены не будут отличаться в лучшую сторону от самолетных. Плацкарта от 1600-2000, купе — 3-4 тысячи рублей. Из Санкт-Петербурга путь обойдется немного дороже и будет на 10 часов дольше — 34-35 часов.

На машине из Москвы нужно будет проехать 1775 км, по пути можно посетить те места России, где вы еще не были. Или это северный путь через Ярославль Кострому , Киров и Пермь, или средний через Нижний Новгород, Казань и Набережные Челны, или южный через Самару Уфу . С учетом ЧМ-2018 все эти маршруты вполне футбольные, а если про чемпионат мира забыть, то просто интересные. Хотя это уже будет больше путешествие по России, чем поездка в Екатеринбург.

Читайте также статьи о городах ЧМ-2018:

Город НН — узловой пункт внутреннего туризма