На Урале разработают поправки в закон об услугах дезинсекторов

прокуратуры, — В связи с новым витком жалоб в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области по нашей инициативе состоялось рабочее совещание с участием должностных лиц, предпринимателей, представителей УФАС минздрава , — рассказала региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх. — Большинство уверено, что контроль (не обязательно лицензионный) за оказанием услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации необходим. Также необходимо внести изменения в действующее законодательство — ввиду правовой неопределенности требований о лицензировании деятельности в области дезинфектологии. Этим и займется рабочая группа, куда войдут представители надзорного органа и бизнес-сообщества.

Напомним, что конфликт между Роспотребнадзором и предпринимателями возник еще в 2016 году, а обострился после выхода 15 января 2018-го определения Верховного суда, где санитарно-противоэпидемиологические мероприятия рассматривались как медицинская деятельность, выполнять которую могут исключительно лицензированные организации. Тем самым под угрозу закрытия попало около 2000 субъектов малого и среднего бизнеса по всей стране ("Экономика Уральского округа" от 22.06.2017, 06.03.2018). По словам участников рынка, спор с Роспотребнадзором обусловлен правовыми нестыковками. Раньше дезинфектология подлежала лицензированию, но в 2007 году, чтобы «не кошмарить бизнес», это правило отменили, а спустя пять лет санитарно-противоэпидемиологические мероприятия зачем-то включили в понятие «медицинская деятельность». Хотя это не медуслуга или медпомощь, которая подразумевает наличие пациента, поясняет индивидуальный предприниматель Илья Поляев.

Сейчас, казалось бы, лед тронулся. Но осознали ли санврачи, что их требования абсурдны? Предприниматели уверены: проблема не решается, а маскируется.

— На первое заседание рабочей группы нас не пригласили. Пришли коллеги, но им права голоса не дали, — сообщила предприниматель Наталья Афлитонова. — Мы готовим жалобу в Генпрокуратуру на действия областного управления Роспотребнадзора, в том числе речь о сговоре с бюджетными центрами гигиены и эпидемиологии. Организации, в которых мы осуществляем акарицидную обработку, привлекают к административной ответственности за то, что у нас нет лицензии. А клиентов бюджетных центров не привлекают, хотя они тоже нарушают лицензионные требования. По информации Росздравнадзора, медицинская лицензия всегда привязана к адресу: грубо говоря, где находится центр, там и оказывайте услуги, а вне — нельзя. Более того, медицинское лицензирование не входит в полномочия Роспотребнадзора, поэтому мы их требования рассматриваем как ограничение законной предпринимательской деятельности. Решение Верховного суда, на которое ссылаются санврачи, касается конкретного хозяйствующего субъекта и не распространяется на неопределенный круг лиц.

Антимонопольная служба встала на сторону бизнеса и пока отменяет торги, еслигосзаказчик требует от исполнителя лицензию

Наталья убеждена, что ее отрасль достаточно урегулирована, если вернуться к лицензированию, бизнес фактически будет парализован, что чревато ростом инфекционных заболеваний. Жалобу бизнес-омбудсмену, помимо Афлитоновой, подписали руководители еще пяти компаний.

— Мы за добросовестную конкуренцию, — подчеркивает Наталья. — Почему нашу деятельность хотят представить как социально опасную? Где статистика о количестве пострадавших в ходе работ? Ее нет. Дезинфицирующие средства свободно продаются в магазинах. Каждый год фиксируется огромное количество пищевых отравлений в школах, детских садах, но Роспотребнадзор почему-то не требует ввести лицензии на производство продуктов питания. Полагаем, потому что не имеет финансовых интересов в этой сфере.

Даже если отбросить эмоции, в словах представителей свердловского управления Роспотребнадзора действительно полно противоречий. Так, в протоколе совещания от 23 марта черным по белому написано: до внесения поправок в нормативную базу или получения разъяснений от центрального аппарата территориальные отделы не будут требовать лицензию с крысоловов. В то же время спустя неделю в письме губернатору главный государственный санитарный врач региона Сергей Кузьмин пишет: «Верховным судом подтверждено, что для дезинфекционной деятельности юрлица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности должны иметь лицензию на медицинскую деятельность и специалистов в штате с необходимым медицинским образованием… Учитывая, что судебные акты Верховного суда обязательны на территории РФ , управление будет руководствоваться этой позицией» (копия документа имеется в редакции).

Предприниматели считают, что Роспотребнадзор сознательно вводит в заблуждение региональные органы исполнительной власти, в первую очередь министерство образования , в введении которого находятся школы, детские сады и летние лагеря отдыха. Дело в том, что цены на услуги частников в несколько раз ниже, чем у госучреждений. Бюджет мог бы сэкономить, но напуганные ссылками на Верховный суд чиновники скорее всего побоятся заключать контракты с предпринимателями. Интересно, что другой надзорный орган, антимонопольная служба, встал на сторону бизнеса и пока отменяет торги, где госзаказчики требуют от исполнителя лицензию.

"РГ" продолжит следить за развитием ситуации.

Мы просили прокомментировать ситуацию специалистов управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Однако ответа на запрос «РГ» из ведомства до сих пор не поступило.