В Москве предлагают установить порядок нанесения граффити на фасады городских зданий

Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение столичного парламента в первоочередном порядке проект закона «О внесении изменения в статью закона „О благоустройстве“, который предлагает определить порядок нанесения изображений на фасады городских зданий и построек, а также их удаления в случае нарушений, соответствующий документ опубликован на сайте Мосгодумы.

»Законопроектом предлагается закрепить порядок нанесения надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на внешние поверхности зданий, строений, сооружений всех форм собственности, расположенных на территории города Москвы, а также порядок удаления изображений и восстановления внешних поверхностей зданий, строений, сооружений до первоначального состояния в случае нанесения изображений с нарушением указанного порядка», — говорится в документе.

Предусматривается, что в случае нанесения изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов с нарушением установленного правительством Москвы порядка лицо, организовавшее или выполнившее нанесение изображений, обязано удалить изображения и восстановить указанные поверхности до первоначального вида в срок, установленный предписанием уполномоченного органа исполнительной власти города.

Как говорится в пояснительной записке, если лицо, организовавшее или выполнившее нанесение изображений, не выполнит установленную предписанием обязанность или такое лицо неизвестно, то уполномоченный орган исполнительной власти города выдает соответствующее предписание собственникам нежилых зданий, строений, сооружений (помещений в них), лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами.

В случае неисполнения указанного предписания собственниками нежилых зданий, строений, сооружений, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, работы по удалению изображений с внешних поверхностей нежилых зданий, строений и восстановлению указанных поверхностей до первоначального вида осуществляются за счет средств бюджета города.

В этом случае правообладатели нежилых зданий, строений, сооружений, лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны перечислить денежные средства за указанные работы в бюджет Москвы в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении указанных работ.

В случае если в течение указанного срока соответствующие денежные средства не перечислены в бюджет города Москвы собственниками правообладателями нежилых зданий, строений, сооружений, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы обращается в суд с заявлением о взыскании данных денежных средств.