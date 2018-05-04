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В Москве изменили режим работы светофоров на 30 пешеходных переходах
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В Москве изменили режим работы светофоров на 30 пешеходных переходах 

RT на русском 47 минут назад
Фото: MosDay.ru
В Москве по просьбам горожан изменили режим работы светофоров на 30 пешеходных переходах, передаёт m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как рассказал замруководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков, в нескольких случаях была увеличена длительность зелёного света. Об этом сообщает «Газета.Ru».
На других светофорах сократили время ожидания разрешающего сигнала, который горит то же время, что и раньше, но загорается чаще.
«Мы стараемся учесть интересы и пешеходов, и автомобилистов», — сказал Горшков.
По его словам, изменения режима работы светофоров не сказываются на загруженности дорог, а пешеходам теперь не приходится долго ожидать зелёного света.
Ранее сообщалось, что в России вступили в силу изменения в ПДД о «вафельной» разметке на перекрёстках.
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