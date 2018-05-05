Призывающие к внимательности и осторожности при переходе дороги граффити нанесли на 14 улицах Москвы

Граффити, призывающие к внимательности и аккуратности пешеходов во время пересечения дороги, нанесли на 14 улицах Москвы . Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. «Вблизи 14 пешеходных переходов в столице нанесли граффити, которые напоминают о правилах пересечения дороги: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы по снижению ДТП в городе. Устанавливаем светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы, работаем точечно в очагах аварийности. Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вадима Юрьева Так, предупреждающие граффити появились у пешеходных переходов по следующим адресам: ул. Новослободская, д. 12 (ЦАО); ул. Отрадная, д. 1 (СВАО); ул. Широкая, д. 8 (СВАО); Сиреневый бульвар, д. 53 (ВАО); Открытое шоссе, д. 18 (ВАО); Новочеркасский бульвар, д. 42 (ЮВАО); ул. Душинская, д. 14 (ЮВАО); ул. Кантемировская, д. 39, стр. 4 (ЮАО); ул. Академика Варги, д. 3 (ЮЗАО); ул. Лобачевского, д. 90а (ЗАО); Строгинский бульвар, д. 23 (СЗАО); ул. Свободы, д. 57 (СЗАО); ул. Вагоноремонтная, д. 157 (САО); ул. Михалковская, д. 13 (САО).