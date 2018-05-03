Ещё
В румынском Брашове в честь Победы в Великой Отечественной войне возложены венки на российском военном захоронении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В румынском Брашове в честь Победы в Великой Отечественной войне возложены венки на российском военном захоронении 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В памятном мероприятии приняли участие руководитель Представительства (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Александр Шаповалов и представители городской администрации.
В румынском Брашове в честь Победы в Великой Отечественной войне прошло торжественно-траурное мероприятие с возложением венков на российском воинском захоронении.
В церемонии приняли участие руководитель Представительства (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Александр Шаповалов, глава администрации города Брашова, представители военного гарнизона и партии Демократический союз Германии.
В ходе мероприятия были исполнены государственные гимны Российской Федерации и Румынии.
Военной полицией и полицией города были обеспечены меры безопасности и правопорядка при проведении мероприятия.
Российское воинское захоронение в Брашове представляет собой отдельное захоронение, расположенное на территории городского кладбища, в непосредственной близости от румынского воинского захоронения.
Состояние захоронения — хорошее. Администрация города Брашова осуществляет общий уход и работы по техническому сопровождению захоронения.
Захоронение представляет собой участок размером 90 на 50 м, огражденный по всему периметру бетонным забором. На участке расположен один воинский обелиск со звездой высотой 6 м, 21 именная мемориальная плита с именами захороненных, 30 братских и 216 индивидуальных могил.
На обелиске нанесена памятная надпись: «Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества от фашистского рабства» на русском, румынском и венгерском языках.
В 2017 году на воинском захоронении в Брашове были проведены ремонтно-восстановительные работы и дополнительно увековечена память 422 военнослужащих, установленных Представительством (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии. Всего на захоронении покоятся 540 советских военнослужащих.
В ходе проведения торжественно-траурного мероприятия с возложением венков на российском воинском захоронении в городе Брашове сотрудники Представительства не выступали с речью.
По окончании мероприятия руководитель Представительства поблагодарил администрацию города и представителей военного гарнизона за организацию торжественной церемонии.
ТК «Звезда»: последние новости
В центре Севастополя пройдёт первая вечерняя тренировка военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Расчет зенитного ракетного комплекса «Триумф» из ЦВО занял первое место во всеармейском конкурсе «Ключи от неба» КВЦ «Патриот» присоединился к патриотической акции «Георгиевская ленточка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки372
Windows сломал компьютеры по всему миру67
Популярный российский блогер найден мертвым131
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе144
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня10
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Другое
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение