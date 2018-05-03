В румынском Брашове в честь Победы в Великой Отечественной войне возложены венки на российском военном захоронении

В памятном мероприятии приняли участие руководитель Представительства (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Александр Шаповалов и представители городской администрации.

В румынском Брашове в честь Победы в Великой Отечественной войне прошло торжественно-траурное мероприятие с возложением венков на российском воинском захоронении.

В церемонии приняли участие руководитель Представительства (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Александр Шаповалов, глава администрации города Брашова , представители военного гарнизона и партии Демократический союз Германии

В ходе мероприятия были исполнены государственные гимны Российской Федерации и Румынии.

Военной полицией и полицией города были обеспечены меры безопасности и правопорядка при проведении мероприятия.

Российское воинское захоронение в Брашове представляет собой отдельное захоронение, расположенное на территории городского кладбища, в непосредственной близости от румынского воинского захоронения.

Состояние захоронения — хорошее. Администрация города Брашова осуществляет общий уход и работы по техническому сопровождению захоронения.

Захоронение представляет собой участок размером 90 на 50 м, огражденный по всему периметру бетонным забором. На участке расположен один воинский обелиск со звездой высотой 6 м, 21 именная мемориальная плита с именами захороненных, 30 братских и 216 индивидуальных могил.

На обелиске нанесена памятная надпись: «Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества от фашистского рабства» на русском, румынском и венгерском языках.

В 2017 году на воинском захоронении в Брашове были проведены ремонтно-восстановительные работы и дополнительно увековечена память 422 военнослужащих, установленных Представительством (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии. Всего на захоронении покоятся 540 советских военнослужащих.

В ходе проведения торжественно-траурного мероприятия с возложением венков на российском воинском захоронении в городе Брашове сотрудники Представительства не выступали с речью.

По окончании мероприятия руководитель Представительства поблагодарил администрацию города и представителей военного гарнизона за организацию торжественной церемонии.