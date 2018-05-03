«Бессмертный полк» впервые пройдет в онлайн-формате

Новый формат акции будет обеспечен благодаря мобильному приложению Photo Lab, которое специализируется на нейросетевых технологиях обработки фотографий.

«В прошлом году сотни тысяч человек по всему миру, по разным причинам, не смогли лично встать в колонну «Бессмертного полка». Но за каждым из этих людей стоит герой войны, а может быть и не один, фото которого бережно хранится в семейном альбоме. Мы решили, что все они должны получить возможность присоединиться хотя бы к онлайн-колонне, и тем самым, наравне с остальными участниками, смогли бы принять участие в мемориальной акции. Для этого мы совместно с организаторами движения разработали специальный патриотический шаблон для обработки фотографий участников Великой Отечественной войны. Мы надеемся, что, благодаря нашим совместным усилиям, в этом году будет побит очередной рекорд акции и совокупное число участников офлайн и онлайн движения приблизится к отметке в 9 миллионов человек», — комментирует директор по маркетингу Photo Lab Ирина Бударина.

Отмечается, что «Бессмертный полк» в этом году станет самым масштабным по числу участников. Интерактивный патриотический шаблон будет доступен поможет быстро обработать разноформатные фотокарточки героев войны.

По словам сопредседателя совета «Бессмертного полка» Сергея Лапенкова, движение совместно с Photo Lab разработало единую «униформу», которая «которая нетолько визуально объединяет всех участников патриотического онлайн-движения „Бессмертный полк“, но и дает ощущение народного единения в желании отдать дань памяти и уважения всем ветеранам и тем, чью жизнь забрала война».