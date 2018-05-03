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В Никарагуа состоялось торжественное закрытие первого регионального курса повышения квалификации
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В Никарагуа состоялось торжественное закрытие первого регионального курса повышения квалификации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
В Учебном центре (филиале) Сибирского юридического института МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа прошло торжественное закрытие первого регионального курса повышения квалификации по программе «Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия незаконному обороту наркотиков».
Всего прошли обучение 21 представитель подразделений полиции Республики Никарагуа, Республики Эль-Сальвадор, Республики Гватемала, Доминиканской Республики и Мексиканских Соединенных Штатов.
Иностранные коллеги высоко оценили проведенную представителями Учебным центромСибирского юридического института МВД России и ГУНК МВД России работу по организации курсов повышения квалификации сотрудников полициии выразили огромное желание в дальнейшем повышении профессионального уровня в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Также они высказали свою заинтересованность в дальнейшем укреплении международного полицейского сотрудничества.
Выступивший на торжественной церемонии закрытия курсов начальник Академии национальной полиции имени Вальтера Мендозы Республики Никарагуа генерал-майор Кайро Гевара отметил высокий академический уровень проведенных занятий и неоценимый вклад российской стороны в реализацию национальной программы Республики Никарагуа по борьбе с наркотиками «Стена сдерживания».
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