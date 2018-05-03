В Никарагуа состоялось торжественное закрытие первого регионального курса повышения квалификации

Иностранные коллеги высоко оценили проведенную представителями Учебным центромСибирского юридического института МВД России и ГУНК МВД России работу по организации курсов повышения квалификации сотрудников полициии выразили огромное желание в дальнейшем повышении профессионального уровня в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Также они высказали свою заинтересованность в дальнейшем укреплении международного полицейского сотрудничества.

Выступивший на торжественной церемонии закрытия курсов начальник Академии национальной полиции имени Вальтера Мендозы Республики Никарагуа генерал-майор Кайро Гевара отметил высокий академический уровень проведенных занятий и неоценимый вклад российской стороны в реализацию национальной программы Республики Никарагуа по борьбе с наркотиками «Стена сдерживания».