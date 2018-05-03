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СМИ: неизвестный открыл стрельбу в пригороде Парижа, два человека ранены
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СМИ: неизвестный открыл стрельбу в пригороде Парижа, два человека ранены 

ТАСС 41 минуту назад
ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Неизвестный мужчина устроил в четверг стрельбу в пригороде Парижа, ранив двух человек. Об этом сообщила газета Le Parisien.
По информации издания, инцидент произошел на одной из улиц, по которым проходит граница между городами Аньер-сюр-Сен и Коломб — северо-западными предместьями Парижа. Одетый в черное мужчина в маске открыл огонь по прохожим, ранив 23-летнего молодого человека, который выгуливал собаку, и задел проходившую рядом пожилую женщину.
Молодой человек получил пулю в ногу, его собака — два ранения в голову и туловище. Еще одна пуля задела 85-летнюю женщину, предположительно, это был рикошет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Собака отправлена в ветлечебницу.
Район места происшествия оцеплен, однако на данный момент сведений о местонахождении стрелявшего нет — его разыскивают. Данных о его личности и предполагаемых мотивах также не приводится. При этом следователи пока не рассматривают версию теракта, полагая, что речь, вероятнее всего, идет о сведении личных счетов.
ТАСС: последние новости
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