Парфенчиков поручил разработать закон о поддержке кинематографа

По мнению главы республики, места съемок кинокартин могут привлечь в регион дополнительный поток туристов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разработать закон о поддержке кинопроизводителей в регионе, предусматривающий налоговые преференции. Об этом сообщает ТАСС.

— Я считаю, что нам нужно вместе с Министерством экономического развития и промышленности республики, Корпорацией развития Карелии разработать законотворческие инициативы, которые создали бы преференции для развития кинематографа в регионе. Это могут быть льготы по земле, по налогу на доходы физических лиц. Нам важно завести в республику киноиндустрию, — цитирует агентство главу республики.

Об итогах круглого стола, посвященного развитию кинематографа республики, глава также написал на своей странице во «ВКонтакте».

— Поддержал инициативу Союза кинематографистов Карелии о создании экспертной группы по вопросам развития кинематографии и подготовки республиканского Закона о кинематографии. Для участия карельских проектных заявок в федеральных программах и привлечения в республику федеральных средств нужна законодательная база.

— За два последних года Карелией из Фонда Кино уже получены около 40 млн руб. на развитие киносети. Аналогичным образом можно получить финансирование и на кинопроизводство. А кино — один из самых лучших способов привлечь внимание к нашему краю. Реализация подобных инициатив окажет положительное влияние не только на культуру, но и на экономику Карелии.

Разработку законопроекта губернатор поручил вице-премьеру правительства Ларисе Подсадник.

По словам Парфенчикова, ранее в регионе приняли закон о господдержке производителей БАДов и лекарств, и инвесторы уже стали проявлять интерес к республике. То же самое необходимо сделать для киноиндустрии. Глава региона добавил, что места съемок кинокартин могут привлечь в регион дополнительный поток туристов.

В Карелии ранее снимались фильмы «Любовь и голуби», «А зори здесь тихие…», «Отпуск в сентябре», «Остров» и др.