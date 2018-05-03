В Самаре назначили дополнительные рейсы до Прорана и Рождествено

Самарское речное пассажирское предприятие изменило расписание движения судов по нескольким пригородным маршрутам. Новые графики начнут действовать с пятницы, 4 мая.

— На весну и лето скорректировали расписание речных трамвайчиков из Самары до Гавриловой поляны. Они будут отправляться в путь два раза в день: в 8:00 и 17:30. Время в пути — 1 час 55 минут в прямом направлении и 1,5 часа в обратном, — пояснили представители компании-перевозчика.

Изменили и график движения судов по маршруту Самара — Шелехметь. Весь май суда будут курсировать два раза в день: в 8:15 (прибытие в Шелехметь в 9:15, отправление в Самару в 9:30 с прибытием в 10:40) и 16:00 (время в пути — 1 час, в обратном направлении — 1 час 10 минут).

Коррективы внесли и в расписание хода кораблей из Самары в Зеленую рощу. Каждый день речные трамвайчики будут делать 4 рейса. Отправление с причала на Осипенко назначили на 7:00, 11:30, 16:00 и 21:00. Из Зеленой рощи — в 6:45, 7:45, 15:45 и 17:15. Также в пятницу, субботу и воскресенье будут дополнительные рейсы из Самары в 14:00, а из Зеленой рощи в 13:45.

В субботу, 5 мая, начнет действовать и новый график движения на маршруте Самара — Рождествено — Проран. Рейсы из Рождествено без захода на Проран отправляются в 6:00, 8:00, 10:00, 18:00, 20:00 и 21:00. Остановки на Проране сделают трамвайчики, которые отправятся в путь в 7:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. С пятницы по воскресенье будет еще три рейса: в 12:00, 14:00 и 16:00.

Из Самары до Рождествено суда будут отходить в 6:00, 7:00, 9:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Трамвайчикам, которые отходят в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в последние три дня недели назначили дополнительные рейсы в 11:00, 13:00 и 15:00.