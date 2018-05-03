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Более 200 заявок уже подали мастера на участие в фестивале «Город ремесел» в Вологде
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Более 200 заявок уже подали мастера на участие в фестивале «Город ремесел» в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 38 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Фестиваль «Город ремесел» пройдет в областной столице с 29 июня по 1 июля в рамках торжеств, посвященных Дню города. Заявки на участие уже подали ремесленники более чем из десятка регионов, а также зарубежных стран. В частности, в Вологду приедут мастера из Эстонии — создатели коллекций валяной одежды и стеклодувы, которые планируют принять участие в конкурсных программах.
«Стеклодувы, которые приедут в Вологду, хорошо известны у себя на родине. Здесь они будут участвовать в конкурсной номинации «Храни традиции», а также покажут не просто мастер-классы, а настоящее шоу. Сейчас на участие в фестивале «Город ремесел» подано более 200 заявок, при этом идут ежедневные звонки, люди уточняют детали, сроки и так далее. Многие намерены присоединиться к ремесленному празднику, но пока не подтвердили это заявкой, поскольку конкурсная работа еще в процессе изготовления, а фото с ней нужно обязательно приложить к анкете. Как показывает практика, шквал заявок идет в последние недели. Думаю, участников будет не меньше, чем в предыдущие годы, ведь и стоимость участия в Фестивале снижена почти в двое», — рассказал и. о. начальника управления культуры и историко-культурного наследия Александр Кочешков.
Напомним, ремесленный фестиваль, который в этом году проходит под другим названием — «Город ремесел» — полностью сохранит свой формат. Площадкой для него станет Кремлевская площадь и аллея вдоль реки Вологды. Предусмотрена конкурсная программа по 7 номинациям: женские ремесла, гончарное мастерство, роспись и резьба по дереву, валяные изделия, кузнечное и ювелирное дело, старинные ремесла (номинация «Храни традиции»). В ближайшее время начнется отбор конкурсных работ.
«Будет у нас и детская программа. В Вологде уже стартовала акция «Город. Ремесло», в которой принимают участие ученики школ и воспитанники детских садов. Они могут расписать в любой технике деревянные фигурки в виде домиков, которые им предоставляют организаторы. В дни самого фестиваля мы соберем эти фигурки воедино. И получится целый город мастеров. Победителей этого конкурса выберем по трем возрастным номинациям», — рассказала руководитель городской Дирекции праздников Галина Цыпкус.
Также в рамках фестиваля пройдет масштабная ремесленная ярмарка, мастер-классы, выставки, лекции. Сейчас ведутся переговоры с известными этнографами и специалистами по истории костюма.
Приедут в Вологду и известные коллективы. Уже подтвердили свое участие фольк-группа «Партизаны FM» и певица Варвара. Они выступят 29 и 30 июня на открытой сцене на Кремлевской площади.
Добавим, положение о проведении фестиваля «Город ремесел» размещено на официальном сайте Администрации города Вологды. Заявки на участие принимаются до 31 мая на электронную почту по адресу: gorodremesel@mail.ru или в бумажном виде по адресу: ул. Засодимского, д. 5, Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад».
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