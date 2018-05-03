Отчитались о доходах: в Крыму подали более 23 тыс. деклараций

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . В Крыму в течение декларационной кампании принято и обработано более 23 тыс. документов о доходах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РК.

Подать декларации можно было до 3 мая. За этот период о доходах и имуществе отчитались более 9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 5,5 тыс. физлиц, основная деятельность которых связана со сдачей жилья в наем.

"Среди новшеств нынешней декларационной кампании — работа оперативных мобильных групп. В минувшие выходные дни — 29 и 30 апреля — 158 налоговых инспекторов в составе таких групп выезжали к налогоплательщикам по месту их деятельности или проживания по всему Крыму. В результате дополнительно за два дня гражданами было подано более 750 деклараций", — рассказали в ведомстве.