Отчитались о доходах: в Крыму подали более 23 тыс. деклараций 

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В Крыму в течение декларационной кампании принято и обработано более 23 тыс. документов о доходах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РК.
Подать декларации можно было до 3 мая. За этот период о доходах и имуществе отчитались более 9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 5,5 тыс. физлиц, основная деятельность которых связана со сдачей жилья в наем.
"Среди новшеств нынешней декларационной кампании — работа оперативных мобильных групп. В минувшие выходные дни — 29 и 30 апреля — 158 налоговых инспекторов в составе таких групп выезжали к налогоплательщикам по месту их деятельности или проживания по всему Крыму. В результате дополнительно за два дня гражданами было подано более 750 деклараций", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что самостоятельными плательщиками налога на доходы физлиц являются индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой. «Отчитываются о доходах и физические лица по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов (не от работодателя), физические лица по суммам, полученным от продажи имущества, физические лица — резиденты РФ по доходам, полученным от источников, находящихся за пределами страны. Кроме этого, обязаны задекларировать доходы граждане, получившие доход от сдачи жилья, выигрыши, физические лица, получившие доходы от других физических лиц в порядке дарения», — пояснили в УФНС.