Борьба с контрафактом: табак, духи, одежду и покрышки для машин пометят

Покрышки для машины, одежда, духи, табак. Теперь все это и не только подлежит обязательной маркировке. Правительство утвердило перечень из десяти групп товаров. Так хотят бороться с контрафактом.

В перечне 10 пунктов. В течение полутора лет маркировка появится на табачных изделиях, покрышках и шинах, туалетной воде, обуви, постельном белье, фотокамерах, фотовспышках, отдельных видах одежды.

"Мы выбирали те товары, где, во-первых, самая большая величина нелегального оборота. Например, доля нелегального оборота на рынке легкой промышленности составляет 30 процентов. Это около триллиона рублей. Соответственно, страдают добросовестные предприниматели, плюс огромное количество товара ввозится с уклонением от указанных платежей", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов

Изделия из кожи, трикотажные и вязаные блузы, пальто, накидки. Вскоре на этих изделиях появятся вшиваемые чипы с информацией о товаре.

Впрочем, какой именно будет маркировка, решают уже в каждом конкретном случае. Один из основных принципов — маркировка не должна значительно повлиять на стоимость товара. Чипы, как ожидают, появятся только на дорогих изделиях, подобных шубам. Там, где в радиочастотных метках необходимости нет, будут просто бирки с QR-кодами.

"Достаточно будет использовать систему, которая уже применяется при маркировке лекарств. Это система Datamatrix, так называемый QR-код. Для того, чтобы частный потребитель мог сразу с помощью своего телефона, смартфона, либо устройства в магазине посмотреть информацию и проверить законность его ввоза", — поясняет главный инспектор Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Третьяков

По данным Минпромторга, стоимость такой бирки для одного изделия составит 50 копеек. Добросовестные бизнесмены от такого нововведения только выиграют.

"Когда снижается серый импорт, когда все компании платят налоги, в целом это на бизнес не влияет. Возможно, это немного увеличит себестоимость, но за счет того, что конкуренция будет более честной, более справедливой, все от этого только выиграют", — уверен генеральный директор сети магазинов Иван Хохлов.

Производители обуви, например, ранее сами обращались с просьбой ввести маркировку как защиту от недобросовестных конкурентов.

Убытки и государства, и так называемого зеленого сектора бизнеса идут на миллиарды. По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году таможенные органы России выявили больше 10 миллионов единиц контрафактной продукции. Ущерб, которые мог быть нанесен правообладателям, оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Так, объемы серой продукции на рынке меховых изделий стали ясны только после введения обязательной маркировки шуб.

"Официальная статистика по декларированию меховых изделий возросла в два раза. Также возросла собираемость платежей в 1,7 раза. Сумма реализованных меховых изделий возросла в 8-9 раз", — говорит главный инспектор Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Третьяков.

Маркировку товаров из нового перечня будут вводить поэтапно. Но некоторые производители уже сейчас начитают применять технологию AirFit— меток, чтобы ускорить ведения бизнеса.

"Есть такие AirFit-метки, которые мы планируем вшивать в каждое изделие. Таким образом инвентаризация и отгрузка будет проходить в считанные секунды", — добавляет генеральный директор сети магазинов Иван Хохлов.

Сначала маркировка предметов одежды, шин, туалетной воды будет необязательной. В течение полугода-года проводят эксперимент, в котором на добровольной основе принимают участие производители. И только потом по итогам будут принимать решения, обязательные для всех игроков рынка.