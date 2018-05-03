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49-летняя Светлана Бондарчук показала, на какие жертвы готова ради красоты
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49-летняя Светлана Бондарчук показала, на какие жертвы готова ради красоты 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В марте 2016 года Светлана Бондарчук развелась со своим мужем Федором Бондарчуком после 25 лет совместной жизни. Первые несколько месяцев были для модели и светской львицы непростыми, но со временем все наладилось. Сейчас Светлана счастлива в отношениях с 37-летним фотографом Сергеем Табуновым. Влюбленные вместе путешествуют, выходят в свет и публикуют романтичные фото в соцсетях. Друзья пары говорят, что Сергей и Светлана отлично друг друга понимают, несмотря на приличную разницу в возрасте. Видимо, Бондарчук старается соответствовать молодому избраннику и внешне, оне не скрывает, что ради сохранения молодости обращается за помощью к профессионалам.
Так, в Instagram знаменитости появилось фото, где ее лицо обколото иглами. Подобная процедура, по мнению восточных лекарей, позитивно влияет на живую энергию ци. Несмотря на то, что фотографию Светланы пользователи восприняли неоднозначно, многие из них поблагодарили ее за достойный пример для подражания.
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Отметим, что благодаря регулярным тренировкам в спортзале Бондарчук может похвастаться идеальной фигурой. В подтверждение этому экс-супруга известного режиссера с завидной регулярностью публикует фото в купальнике.
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