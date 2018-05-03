Общественные слушания по материалам обоснования прогноза допустимого улова водных биоресурсов прошли во Владивостоке

Обсуждали и судьбу некоторых млекопитающих.

Федерального агентства по рыболовству. В ТИНРО-Центре состоялись общественные слушания по материалам обоснования прогноза допустимого улова водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2019 г. Слушания являются одним из этапов прохождения материалов допустимого вылова, закрепленных нормативно-правовыми актами правительства Российской Федерации

Заведующий отделом бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Александр Золотов сообщил, что в основе материалов обоснования лежат результаты проведенных в 2016-2017 гг. комплексных исследований на собственных судах, анализ данных за многолетний ряд наблюдений, промысловая статистика, информация, собранная научными наблюдателями на промысле и другие сведения.

Обоснование прогнозируемых объемов основных промысловых объектов Дальневосточного бассейна было представлено в презентации и докладе, ранее подробные материалы находились в свободном доступе в ТИНРО-Центре. Кроме того, было озвучено биобоснование корректировок ранее принятых объемов добычи водных биоресурсов на 2018 г. Обсуждаемые в ходе слушаний вопросы касались сохранения запасов отдельных видов водных биоресурсов.

Представленные материалы обоснования допустимых уловов на 2019 г. вместе с протоколом заседания общественных слушаний будут представлены далее на рассмотрение государственной экологической экспертизой, передает пресс-служба ТИНРО-Центра.

Спорный вопрос

Ранее сообщалось, что одной из тем публичных слушаний в ТИНРО-Центре станет обоснование вылова морских млекопитающих на Дальнем Востоке. Против него выступают некоторые активисты.

Добыча и изучение морских млекопитающих на Дальнем Востоке в последние годы стали обрастать горячими дискуссиями и слухами. Активная позиция людей в плане защиты природы и экологическое самосознание не может не радовать. Однако жители больших городов часто очень слабо представляют, что такое жизнь в маленьких охотничьих поселках на севере страны и что для них значит промысел, передает пресс-служба ТИНРО-Центра.

Право на жизнь

Традиционный уклад жизни многих коренных малочисленных народов севера, проживающих на Чукотке или Камчатке, не менялся веками. Новое время внесло лишь технический прогресс, облегчивший их жизнь в экстремальных природных условиях, но не поменял главного — образа жизни, который напрямую связан с промыслом диких животных, в первую очередь морских млекопитающих.

Для среднестатистического благополучного человека из большого города, который физические нагрузки испытывает разве что в спортзале, борьба за выживание с природой кажется какой-то архаичной фантастикой. Но для коренных малочисленных народов Дальнего Востока это ежедневная жизнь. В то время, когда обычный горожанин, выйдя из транспорта, набирает себе в тележку продуктов в супермаркете, охотник из маленького северного поселка готовит лодку, чтобы добыть себе еду и деньги охотой.

Наше государство, как и другие державы, давно отказалось от идеи насильственной ассимиляции и разрушения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Напротив, в России их права на традиционный образ жизни закреплены в Конституции РФ. Для этих целей коренным малочисленным народам и выделяется квота, аналогичным образом поступают страны североамериканского континента и другие государства. Поэтому, когда обыватель слышит, что где-то добывают непривычных его вкусу морских млекопитающих, ему стоит просто вспомнить, что мир не исчерпывается его собственным привычным окружением.

Почему это важно для рыбаков

Объемы рекомендованной добычи морских млекопитающих никогда не определялись без серьезного научного обоснования. Для этого проводятся исследования, одной из главных целей которых является оценка численности и структуры популяции. Эти работы были возложены государством на Росрыболовство и подведомственные ему рыбохозяйственные институты. Ежегодно в рамках программы госмониторинга водных биоресурсов проводятся исследования, среди которых и посещение лежбищ, и учетные работы в океане и в прибрежке, при достаточном финансировании — авиаучеты, а также изучается влияние внешних факторов на популяцию.

Морские млекопитающие — это сборная группа, к которым относятся китообразные (белухи, дельфины, косатки, горбатые и серые киты, морские свиньи и т.д.), моржи, тюлени (морские котики, нерпы) и другие (некоторые ученые туда включают даже белого медведя). Все это крупные хищные животные, находящиеся практически на верхушке пищевой цепочки. В традиционный рацион входит рыба, а также другие морские млекопитающие (тюлени являются привычной пищей для косаток). Интересный факт — даже в XXI веке морские млекопитающие съедают больше рыбы, чем все мировое рыболовство. Поэтому ученые внимательно следят за их численностью и состоянием популяций, чтобы понимать, как грамотно управлять рыбными ресурсами.

Большое значение для жителей севера также имеет работа по изучению эпидемиологической обстановки и здоровья, с целью проведения которой ученые отбирают пробы у отловленных морских млекопитающих. Охотники, будучи заинтересованными в здоровье популяций, часто обращаются к региональным администрациям и науке с просьбами о проведении подобных исследований.

С просьбами об оказании научной поддержки для разработки методов защиты уловов от нападений морских млекопитающих к ученым регулярно обращаются ярусоловы. Последние несколько лет рыбаки, ведущие промысел ярусами (орудие лова с крючками и наживками) терпят серьезнейшие убытки от нападений косаток на ярусные порядки, выедая от 40 до 90% уловов. Проблема усугубляется с каждым годом, поскольку косатки, будучи очень сообразительными и социальными животными, способными в прямом смысле передавать знания через поколения, постепенно полностью переходят на этот паразитический способ добычи пропитания в ущерб главным охотничьим навыкам.

Разрешить конфликт мирным путем

Для предотвращения этого существуют разные пути, но Россия пошла по самому гуманному — изучению реакций косаток на различные сигналы (по сути расшифровыванию языка косаток), с целью определения не наносящих вред способов отпугивания животных от ярусов. Очевидно, что такую работу невозможно сделать в одночасье, и тем более, заочно, она не может выполняться обособленно от работ по изучению наиболее безопасных и комфортных условий обитания морских млекопитающих в неволе. Благодаря комплексности проводимых исследований биологических, гидроакустических и т.д. ученым уже удалось получить первые результаты, о которых специалисты докладывали на различных совещаниях разного уровня.

Однако косатки не единственные любители среди мормлеков красть улов. Такие же проблемы возникают и при промысле ставными неводами, к которым часто приходят нерпы. Для этого ученые также проводят комплекс работ, чтобы научиться также безопасно отпугивать сигналами.

Долгие годы Россия является активным участником международных научных и природоохранных комиссий. Наработанные материалы исследований позволяют отечественному научному сообществу оставаться уважаемым и видным экспертами, а представители государства могут аргументированно и научно-обоснованно отстаивать свою точку зрения.

В 2018 году будет утверждаться квота на текущий год, которая проходит стандартную процедуру утверждения на научных советах институтов, отраслевом совете по промысловому прогнозированию, Дальневосточном научно-промысловом совете, общественных слушаниях и самое главное независимую государственную экологическую экспертизу, проводимую не связанными с системой Федерального агентства по рыболовству специалистами. Таким образом, представленные материалы биообоснования квот проходят всестороннее обсуждение и все заинтересованные лица получают не сотканный из идей и эмоций образ, а полноценную исчерпывающую картину состояния запасов промысловых объектов России.

Позиция активистов

Ранее сообщалось о том, что пикет против выделения квот на отлов в Охотском море косаток и белух проведет в Южно-Сахалинске инициативная группа «Друзья океана», действующая на базе местного туристического клуба «Бумеранг».

«30 апреля в 11:00 в сквере у ДК «Родина» в Южно-Сахалинске состоится пикет по сбору подписей под петицией против выдачи квот на отлов косаток и белух. Петиция будет направлена президенту РФ, Министерству природных ресурсов , Федеральному агентству по рыболовству с просьбой прекратить выдачу этих квот», — сообщает пресс-служба «Бумеранга».

По данным клуба, 3 мая 2018 во Владивостоке будет решаться судьба 13 косаток и 200 белух: в этот день в здании ФГБНУ «ТИНРО-Центр» пройдут общественные слушания по выделению квот на отлов этих животных в 2019 году, передает « Интерфакс — Дальний Восток».

«В 2018 году были одобрены квоты на отлов 10 косаток и около 400 белух, но благодаря вмешательству ученых и общественности разрешения на отлов никто не получил. Но в следующем году отлов хотят возобновить, несмотря на то, что ученые бьют тревогу об отсутствии мониторинга популяций и, следовательно, полных данных без которых выдача квот на изъятие любого количества животных недопустима», — отмечает пресс-служба.

Зоозащитники напоминают, что во всем мире отлов косаток и белух запрещен во всем мире, но не в России.

«Мнение ученых и общественности просто игнорируется, ведь эти уникальные животные — для кого-то просто ценный товар, а стоимость их на рынке достигает миллионы долларов», — сообщает пресс-служба.

Представители клуба также признают, что никто не знает точно, сколько морских животных отлавливают каждый год, так как «независимый учет просто не ведется». Морских животных отлавливают «в культурно-просветительских целях» для продажи живого товара в океанариумы Юго-Восточной Азии.

«Огромное количество животных (сотни белух, десятки косаток) изымают из одних и тех же мест год за годом, а влияние на популяцию никто не изучает. Для продажи вылавливают молодняк, ввиду того, что такие особи лучше поддаются дрессировке и быстрее «ломаются» в неволе», — сообщает пресс-служба.

Между тем, изъятие из природы молодых особей подрывает репродуктивную способность всей популяции, что может привести к полной потере вида, считают зоозащитники.

«Такая участь постигла популяцию южно-резидентных косаток у берегов Канады США . В 1960-1970-х годах 45 косаток были изъяты из южно-резидентной популяции. Из них 10 погибли во время отловов, 35 были отправлены в океанариумы по всему миру. На сегодняшний день только одна косатка из 35 жива. Южно-резидентные косатки находятся сейчас в списке видов на грани исчезновения — их осталось только 76 особей», — приводит пример пресс-служба.

Зоозащитники напоминают, что во всем цивилизованном мире наблюдается тенденция отказа от содержания китообразных в неволе, а подобный отлов признан жестоким даже Всемирной ассоциацией зоопарков и аквариумов (WAZA).

«Мы требуем запретить выдачу квот на отлов косаток и белух и принять во внимание мнение общественности и ученых, которые бьют тревогу уже много лет», — требуют в своей петиции зоозащитники.

В клубе «Бумеранг» агентству «Интерфакс — Дальний Восток» также сообщили, что сборы подписей под аналогичной петицией пройдут на днях во Владивостоке и в Сочи , там пикеты проведут местные зоозащитники.

Также в социальных сетях стартует фотофлэшмоб, которые призывает распечатать или открыть на планшете фотографии косатки и белухи, сфотографироваться с ней и выложить на свои страницы с тегами #Япротивотлова #StopOrcaCaptures #StopBelugaCapture.

Инициативная группа «Друзья океана» занимается обучением волонтеров для оказания помощи морским млекопитающим, попавшим в опасность возле Сахалина.