Знаменитости, которые переехали за границу и ни разу об этом не пожалели

Актер Алексей Серебряков вот уже на протяжении нескольких лет вместе с семьей живет в Канаде . Он не торопится возвращаться на родину, но не исключает того, что когда-нибудь это может произойти.

«Это просто попытка пожить на другой территории. Я продолжаю работать в России . Где бы я ни жил, я остаюсь гражданином России. Потому что большую часть жизни я прожил в русской культуре, которую нельзя назвать только русской. Это попытка занять свое место в будущем», — отмечал актер в интервью.

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко давно переехал в США и не жалеет о своем решении. Во многочисленных интервью музыкант рассказывал, что его Америка — страна для тех, что хочет стать частью большого шоу-бизнеса.

На протяжении нескольких лет он жил на три города: Лос-Анджелес , Токио и Владивосток . В последнем до недавнего времени организовывал фестиваль, на который привозил зарубежных артистов. Сейчас с этим стало сложнее.

«Почитайте новости, у нас сейчас главные вещи — крепость, ракеты, автоматы. У нас война. Многие этому верят и с этим согласны. Считается, что культура и музыка сейчас не самое главное», — говорит музыкант о ситуации в России.

Певица Саша Зверева переехала в США в 2014 году. Сейчас в Штатах у нее свой бизнес, который приносит неплохой доход, и она ничуть не переживает о том, что в свое время оставила Россию. В числе главных причин переезда звезда называет погоду.

«Когда российским людям говоришь, что это случилось из-за погоды, они не верят! Я так офигела от Москвы , от грязи вокруг… В Москве ты вышел из супермаркета с пакетами, поставил их в багажник, а на твоих джинсах гигантское пятно грязи от машины. Грязь везде — на колготках, на лобовом стекле, когда едешь по МКАД… А здесь круглый год чистые джинсы, чистая машина, вкусно пахнет океаном», — рассказывает Саша.

Когда Марии было 6 лет, отец увез ее во Флориду. Там девочка поступила в местную теннисную академию и добилась первых успехов в спорте. Спортсменка до сих пор благодарит папу за то, что когда-то он принял единственно верное решение, которое определило ее будущее.

«Когда я начинала играть в теннис, в России этот вид спорта не был популярным и развитым, у нас просто не было там возможностей для роста и прогресса», — объясняла спортсменка в одном из интервью.

Певица давно эмигрировала в Испанию и каждый день благодарит судьбу за то, что у нее появилась возможность уехать из России. На своей странице в Facebook звезда открыто заявляет, что жизнь в Москве ее категорически не устраивает.

«На днях посетила родину после двухлетнего отсутствия. Перемены разительные, впечатление феерическое — назад в номенклатурное прошлое, только очень жирное, фривольное и невероятно дорогостоящее. Может такое впечатление от того, что я посещала не места обитания исключительно пыльно-замшелой-гламурно-богемной тусовки, а обычные места пользования большинства сограждан, не знаю. В обычных районах и госучреждениях разруха и нищета, как и 30 лет назад, ничего не поменялось. И это в Москве, а не в какой-нибудь провинции. Об остальном даже страшно подумать. И каждый шаг на самом бытовом уровне стоит каких-то немыслимых денег», — утверждает артистка. Жаль, что не все ее поклонники разделяют такое мнение.