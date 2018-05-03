Путин поручил правительству РФ заняться развитием газозаправочной сети

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться развитием газозаправочной сети, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений главы государства.

"Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений обеспечить разработку и внедрение программы развития рынка газомоторного топлива, обратив особое внимание на необходимость… развития газозаправочной сети и обеспечения ее загрузки до коммерчески эффективного уровня", — говорится в поручении.

Помимо этого, кабмин должен рассмотреть вопрос о разработке схем территориального размещения заправочных станций и газопроводной инфраструктуры по каждому региону страны, а также увеличения парка транспорта, использующего газ в качестве моторного топлива.

При этом правительство должно учесть программы обновления муниципального пассажирского и грузового транспорта, такси, школьных автобусов и транспорта экстренных и оперативных служб при разработке вопроса увеличения парка.