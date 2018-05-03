Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, по данным сервиса, на МКАД образовались затруднения в районе Ленинградского шоссе, Строгино и Крылатское (в обе стороны), Кунцево (внутренняя), Теплый Стан (внешняя), на развязке с Каширским шоссе, в районе Жулебинского лесопарка, на развязке с Щелковским шоссе. На вылетных магистралях есть затруднения на Ленинградском, Волоколамском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском шоссе, ул. Старо-Нагорная.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Даниловский, Красносельский, Сокольники. Садовое кольцо загружено в районах Тверской, Хамовники, Якиманка, Замоскворечье, Таганский, Басманный.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Софийской, Раушской, Садовнической, Серебрянической, Гончарной, Озерковской набережных, Большом Каменном мосту, Большом Устьинском мосту, ул. Балчуг, ул. Пятницкая, Подколокольном пер., Большом Златоустьинском пер, цл. Большая Лубянка, Варсонофьевском пер., ул. Негланная, Звонарском пер., Дмитровсков пер., Георгиевском пер., ул. Большая Никитская.

Также в Москве проходит репетиция Парада Победы, поэтому движение перекрыто на ул. Нижние Мневники-Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — ул. Баррикадная, на Садовом кольце от Смоленской площади до ул. Садово-Триумфальная, на ул. Новый Арбат, на ул. Воздвиженка, на ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая, на ул. Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда, в Рахмановском пер., на ул. Неглинная, на Никитском бульваре, на Тверском бульваре, на ул. Серафимовича, на Большом Каменном мосту, на ул. Моховая, на ул. Охотный Ряд, в Театральном проезде, в Лубянском проезде, на ул. Мясницкая, на Старой площади, на Новой площади, на ул. Маросейка, в Китайгородском проезде, на ул. Солянка, в Устьинском проезде, на Устьинской набережной, Серебрянической набережной, Подгорской набережной, Болотной набережной, на ул. Болотная, на Большом Москворецком мосту, на площади Васильевский Спуск, на ул. Москворецкая, на Кремлевской набережной, Москворецкой набережной, Котельной набережной, Краснохолмской набережной и Котельнической набережной.