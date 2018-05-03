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«Гравитационную» ядерную бомбу успешно испытали в США
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«Гравитационную» ядерную бомбу успешно испытали в США 

Москва24 25 минут назад
Фото: Москва24
ВВС США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы B61-12. Предполагается, что новые снаряды будут в три раза точнее, чем предыдущие модификации: B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.
"Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо", — цитирует замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джека Вайнштейна портал Military.com.
В материале не уточняется, какие самолеты использовали для тестов. Преодполагается, что оружие совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Первую партию бомб поставят на вооружение к 2020 году.
Их разместят на военных базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. К 2046 году модернизация тактических ядерных сил обойдется США в 25 миллиардов долларов.
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