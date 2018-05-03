Городу в Кот-д’Ивуаре грозит водный кризис вслед за Кейптауном

Город в Кот-д’Ивуаре Буаке с населением более 536 тыс. человек (в городе и на прилегающих территориях проживает около 1,5 млн жителей) почти месяц испытывает острую нехватку питьевой воды. AFP сравнивает ситуацию с водным кризисом в Кейптауне

"У нас не было ни капли воды в кранах в течение трех недель", — говорит жительница Буаке в очереди за колодезной водой. «Ситуация катастрофическая», — подтверждает сотрудник государственной водораспределительной компании Sodeci, попросивший не называть его имени.

Основная причина возникшей ситуации заключается в том, что озеро, которое обеспечивало городу 70% водопроводной воды, пересохло из-за охватившей регион засухи. Второй причиной водного кризиса в Буаке считают нерегулируемую добычу песка в регионе, которая изменила ход водных путей, питающих водохранилище.

"Мы изо всех сил пытаемся получить чистую воду для питья и приготовления пищи, — рассказывает компьютерный специалист Элиезер Конан. — Со стиркой совсем сложно стало. Это настоящее испытание".

Чтобы получить пресную воду, город начал бурить скважины. Десять таких скважин собираются связать с водонапорной башней Sodeci — это позволит компании раздавать населению 2 млн литров воды в день. Это сможет облегчить ситуацию, но не сможет заменить водоснабжение от местной плотины, считает Хассан Кусто Сиссоко, директор буровой фирмы Foraci.

Сейчас госпиталь Буаке, а также две городские тюрьмы и университетские кампусы снабжаются автоцистернами.

На прошлой неделе ночью в регионе выпал дождь, и население смогло собрать воду. Кто-то начал продавать 20-литровые канистры с дождевой водой воды за $0,93 за штуку.

Некоторые жители начали рыть собственные колодцы. Но, как отмечает AFP, это не может стать решением для всех. «Колодцы начинают высыхать, когда много людей начинают черпать из них воду», — говорят жители.

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