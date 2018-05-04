Путин за коррупцию и махинации уволил главу МВД по Мурманской области 

Как передает канал «Арктик-ТВ», глава МВД по Мурманской области Игорь Баталов ушел в отставку. Указ об увольнении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Баталова Игоря Валерьевича», — сказано в тексте документа.
Ранее местные СМИ сняли специальный репортаж о Баталове под названием «Бизнес-Мент». Корреспонденты телеканала рассказали о многомиллионных махинациях с премиями, заказными делами и коррупции правоохранительных органов Мурманской области. Все это время в региональном МВД увольнялись сотрудники, не желающие участвовать в коррупционных делах.
В Москве заинтересовались репортажем, сотрудники главного управления собственной безопасности МВД Российской Федерации выехали в Мурманск на проверку и нашли подтверждение фактам, оглашенным в специальном репортаже телеканала.
Вместо Баталова должность главы регионального МВД будет занимать Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД Российской Федерации. Он назначен на пятилетний срок.
Фото: архив ФедералПресс