Путин за коррупцию и махинации уволил главу МВД по Мурманской области

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Баталова Игоря Валерьевича», — сказано в тексте документа.

Ранее местные СМИ сняли специальный репортаж о Баталове под названием «Бизнес-Мент». Корреспонденты телеканала рассказали о многомиллионных махинациях с премиями, заказными делами и коррупции правоохранительных органов Мурманской области. Все это время в региональном МВД увольнялись сотрудники, не желающие участвовать в коррупционных делах.

Москве заинтересовались репортажем, сотрудники главного управления собственной безопасности МВД Российской Федерации выехали в Мурманск на проверку и нашли подтверждение фактам, оглашенным в специальном репортаже телеканала.

Вместо Баталова должность главы регионального МВД будет занимать Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД Российской Федерации. Он назначен на пятилетний срок.