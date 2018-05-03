От работы кони дохнут: Украина наводнена нелегальными лошадьми

На Украине проблема с бездомными и больными котами и собаками можно считать практически решенной. Ведь всегда найдутся неравнодушные граждане, волонтеры или волонтерские организации, готовые взять на передержку чертверолапых и оплатить их лечение, а дальше — устроить в добрые руки. А живодеров ждет массовое давление и остракизм.

А вот украинских лошадок заступиться практически некому. Если что, больного коня списывают и зачастую ведут на убой, его лечение дорогостоящее, а мест для сохранения животного в стране очень мало.

Дикий лошадиный рынок

Сегодня госреестр животных насчитывает 16787 коней, в соответствии с приказом МинАПК от 31.12.04 все собственники лошадей обязаны их регистрировать.

Но эксперт по содержанию и психологии коней Наталия Журбина считает, что статистика не отражает реального положения дел, поскольку для того, чтобы получить паспорт на лошадь многие собственники животного в селах и городах предпочитают игнорировать процедуру регистрации. Смена владельца лошади, как и ее смерть также не заверяется официально. Штраф за это — меньше $10, поэтому люди спокойно нарушают нормы закона.

«Из того, что мне удалось найти, стало ясно, что в стране находятся около 300 тыс. лошадей. Это около 7 голов на тысячу человек. А, скажем, в Бельгии — 48 лошадей на тысячу человек, в США — 28 на тысячу человек», — сказала она.

Но даже оставшиеся кони Украине практически ничего не дают. Это, в основном, частный и неструктурированный бизнес — прокат, конный спорт, иппотерапия. Но с каждым годом поголовье коней в стране сокращается, а из четырех ипподромов на все государство функционируют всего три. А законодательство в отношении лошадей не развивается, так как в этом власти не видят потребности.

«Состояние коней, которые используются людьми в их частном бизнесе, зависит от содержания хозяевами, от их отношения и любви к этим животным. Хотя можно развивать конный спорт — то, на чем зарабатывает, например, Франция , где очень много людей занимаются верховой ездой», — отметил юрист и лидер инициативной группы «ZOOправо» Даниил Юрченко.

Кто обижает коней

Дополняя коллегу и касаясь темы жестокого обращения с лошадьми или их плохого содержания, юрист ОО «Общественный совет зоозащитников Одессы» Ольга Целински упомянула два случая.

Первый произошел в августе прошлого года, когда лошадь, запряженная в карету, просто упала от теплового удара. Второй был несколько позже, 11-месячного жеребенка прокатчики нещадно эксплуатировали по полной программе, надевая на открытую рану седло. А лошадь вообще не седлают до 3-х лет.

«Реакция полиции была моментальная. По первому случаю, хозяин получил админштраф, но после наших проверок условия содержания лошади улучшились. По второму делу открыто уголовное производство. Но, к сожалению, наши следователи не имеют опыта работы по статье о защите лошадей, не хотят с ней работать и всячески затягивают процесс. Случай с жеребенком рассматривается уже 9 месяцев без каких-либо подвижек», — заявила она, добавив, что в таких случаев полицию необходимо вызывать вместе с ветеринаром — тот зафиксирует состояние животного

На время расследования коня еле-еле удалось пристроить на временное хранение в одну одесскую организацию, и то за счет благотворительных взносов. Минимальная цена — 3,5 тыс. грн.

Выходит, уберечь от жестокости или подлечить лошадей практически негде, да и дорого. Так, лошадь либо все равно остается с живодером (больше некуда вести), либо находятся неравнодушные, готовые взять животное к себе, но для этого нужно не только хорошо распространить новость в соцсетях и СМИ, а и общественное давление. Только так можно спасти рысаков от извергов.

«Кони — это сельскохозяйственные животные. И пока мы не выведем их из этой категории, мы их особо не защитим. Потому что к сельхозживотным отношение совсем не такое, как к кошечкам-собачкам», — резюмировала Целински.