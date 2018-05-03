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В Грачевском районе Ставрополья будут выращивать виноград
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В Грачевском районе Ставрополья будут выращивать виноград 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Грачевском районе впервые заложили виноградник, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минсельхоза Ставрополья.
На площади 6 га фермер будет выращивать технические и столовые сорта винограда: «Левокумский устойчивый», «Августин», «Восторг».
В ближайших планах — увеличение площадей посадки до 20 га.
«Развитие виноградарства — это целенаправленная политика губернатора и правительства края. Благодаря беспрецедентным мерам господдержки виноградарям компенсируют от 80 до 100% затрат», — отметил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.
Митрополит Кирилл совершил молебен перед посадкой винограда.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье успешно возрождают виноградарство.
В первую очередь, там, где традиционно высокие урожаи янтарной ягоды: в Левокумском и Буденновском районах.
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