Власти Ставрополья сообщили об успешном старте эксперимента по взиманию курортного сбора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. / ТАСС /. Эксперимент по взиманию курортного сбора в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье стартовал без нареканий. Сумма поступивших средств будет известна в конце квартала, сообщил ТАСС во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону губернатор края Владимир Владимиров

"Нормативная документация нами полностью разработана, мы его (курортный сбор — прим. ТАСС) ввели, за четыре дня никаких нареканий не поступило. [Размер] поступлений мы еще не видим, будем их в конце квартала подсчитывать", — сказал он.

Пятигорске, Ессентуках и На Ставрополье определены 164 участника эксперимента — это крупные санатории и гостиничные комплексы в городах Кисловодске Железноводске . Пока увеличивать число городов не планируется, отметил глава региона. «Мы находимся в режиме эксперимента, увеличение количества городов в режиме эксперимента не предполагается. По итогам года, когда мы будем готовить отчет, будем уже готовить те или иные предложения», — пояснил Владимиров.