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Власти Ставрополья сообщили об успешном старте эксперимента по взиманию курортного сбора
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Власти Ставрополья сообщили об успешном старте эксперимента по взиманию курортного сбора 

ТАСС 1 час назад
Фото: TourDom
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Эксперимент по взиманию курортного сбора в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье стартовал без нареканий. Сумма поступивших средств будет известна в конце квартала, сообщил ТАСС во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону губернатор края Владимир Владимиров.
"Нормативная документация нами полностью разработана, мы его (курортный сбор — прим. ТАСС) ввели, за четыре дня никаких нареканий не поступило. [Размер] поступлений мы еще не видим, будем их в конце квартала подсчитывать", — сказал он.
На Ставрополье определены 164 участника эксперимента — это крупные санатории и гостиничные комплексы в городах Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. Пока увеличивать число городов не планируется, отметил глава региона. «Мы находимся в режиме эксперимента, увеличение количества городов в режиме эксперимента не предполагается. По итогам года, когда мы будем готовить отчет, будем уже готовить те или иные предложения», — пояснил Владимиров.
Эксперимент стартовал во вторник в Алтайском и Ставропольском краях, где полученные от сбора деньги направят на развитие курортных городов. Еще в двух регионах — Кубани и Крыму — начало эксперимента откладывается.
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