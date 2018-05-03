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Студенты-медики устроили прощание с сотнями тел
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Студенты-медики устроили прощание с сотнями тел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В таиландском городе Бангкок началась церемония прощания с умершими, чьи тела после их смерти служили анатомическими препаратами. Об этом сообщает Channel NewsAsia.
Обряд сочетает элементы индуизма и буддизма, исповедуемого большинством жителей Таиланда. Молитву, читаемую брахманом, повторяли студенты-медики из университета Чулалонгкорна, собравшиеся с цветами перед рядами завернутых в пластиковую пленку тел, которые использовались при обучении анатомии и подготовке хирургов. «Их тела требовались нам для учебы, и сегодня настал день, когда мы благодарим их», — заявил один из студентов.
Церемония будет продолжаться три дня и завершится кремацией останков, которая пройдет в 26 бангкокских храмах. По информации Associated Press, сожгут около 300 тел, которые были пожертвованы университету.
В 2017 году сообщалось, что австралиец Фрэнк Скотт завещал после смерти отдать свое тело на исследовательский полигон, где десятки непогребенных трупов разлагаются естественным образом. Он решил пожертвовать тело для нужд науки, потому что врачи много раз спасали ему жизнь.
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