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В Мамоново прошли учения калининградских кинологов
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В Мамоново прошли учения калининградских кинологов 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Как пахнет янтарь? Знают специально обученные собаки. На состоявших учениях служебных животных впервые было использовано вещество, имитирующее его аромат. Такой заменитель позволит готовить четвероногих без использования громоздких закладок из настоящего солнечного камня уже в самом ближайшем будущем.
Вот так весело с выступления четвероного танцора, началось награждение победителей состязания по кинологическому многоборью. Это служебно-прикладной вид спорта. Несколько дней пограничники и их питомцы со всей области на учебных полигонах искали наркотики и взрывчатку, брали след на местности и задерживали условных нарушителей.
Ян и пёс Лиан вместе ловят контрабандистов уже пять лет. А на этих соревнованиях их подразделение из Советска набрало самое большое количество баллов.
Ян Храпан, старший кинологической группы г. Советск:
— Мы как психологи уже смотрим на поведение человека и можно из потока пассажиров понять, что человек нервничает, вынашивает какие — то планы. Хоть он такой с виду и милашка, но контрабандисты боятся, естественно, не смотря на вид, он службу несёт, как положено.
Дмитрий Базылев, начальник службы кинологии и кавалерии Пограничного управления ФСБ по Калининградской области:
— Самое основное для пограничников — это следовая работа, проработка запахового следа и в последующем задержание того супостата который пришел к нам с недобрыми намерениями. Предлагаю вам попробовать, что такое принимать собаку на себя в защитной амуниции.
В этом году на соревнованиях использовали изобретенный калининградскими кинологами имитатор янтаря. Вещество уже используется для подготовки служебных собак. За год пограничниками обнаружено и изъято более 150 килограммов солнечного камня, который незаконно пытались вывезти из России.
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