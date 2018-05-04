США требуют от КНР сокращения дисбаланса в торговле

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Соединенные Штаты выдвинули длинный список требований по поводу торговли китайской стороне, начиная от немедленного сокращения торгового дисбаланса на $100 млрд в год до прекращения поддержки производителей из КНР, согласно документу, отправленному перед переговорами.

Торговые отношения США и Китая «значительно несбалансированы», — говорится в документе, который изучили The Wall Street Journal. Там также отмечается, что инвестиции США и продажа услуг Китаю остаются «сильно ограниченными», в документе подчеркивается, что промышленная политика Китая создает проблемы для экономики и безопасности США. Китайские официальные лица считают это предложение «несправедливым», согласно источникам издания. Должностные лица США отказались комментировать документ. Документ был предоставлен китайским чиновникам в преддверии переговоров, которые состоялись в правительственном комплексе Diaoyutai Guesthouse в западном Пекине. Для пересмотра торговых отношений американская сторона предложила план из восьми пунктов, призвав Пекин изменить свою торговую политику в течение года или двух лет. Первый запрос США состоял в том, чтобы Китай сократил двусторонний торговый дефицит по меньшей мере на $200 млрд к концу 2020 года. В прошлом году тоговый дефицит США с Китаем составлял $375 млрд Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Китай сократил эту цифру на $100 млрд в год. США также потребовали, чтобы Китай немедленно прекратил предоставлять субсидии и другую помощь в сфере передовых технологий, что предусмотрено амбициозным планом китайских властей. Инициатива направлена ∎∎на то, чтобы Китай занял доминирующую позицию в сфере обработки и промышленности, от робототехники и авиации до автомобилей, использующих нетрадиционную энергетику. США также попросили Китай сократить тарифы на «все продукты в некритических секторах» до уровней, которые не превышают уровни, которые США применяют к импорту, согласно документу. Кроме того, США попросили Китай гарантировать, что Пекин не станет отвечать на любые действия, предпринятые в спорах по интеллектуальной собственности. Вашингтон также попросил, чтобы Китай отозвал разбирательства в этой области во Всемирной торговой организации (ВТО).