Фармкомпании и аптеки попросили Госдуму отложить маркировку лекарств

Фармацевтические компании и аптечные ассоциации обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой изменить законодательство о маркировке лекарственных средств, сообщил портал «Фармацевтчиеский вестник».

Федеральный закон №

425-ФЗ, предусматривающий нанесение маркировки на упаковки лекарств, вступил в силу 1 января 2018 года. Документ устанавливает переходный период до 1 января 2020 года, в течение которого производители лекарств должны переоснастить оборудование, чтобы наладить выпуск медикаментов по новым правилам и подключиться к системе мониторинга движения лекарств.

В этот период производители и импортеры лекарственных препаратов имеют право выпускать в гражданский оборот продукцию без нанесения маркировки, которая может обращаться на рынке до истечения их срока годности.

— из письма фармацевтических компаний и аптечных сетей.

Однако с 1 января 2020 года продажа лекарств без маркировки окажется вне закона. По мнению авторов письма, качественные лекарства, выпущенные до этого срока, будут уничтожены.

Таким образом, пострадают не только производители, дистрибьюторы и аптечные организации, поскольку в условиях сложной экономической ситуации это приведет к существенным финансовым потерям, но и вся система здравоохранения в целом, вследствие формирования обширной дефектуры и невозможности отпуска пациентам уже закупленных лекарственных препаратов.

— из письма фармацевтических компаний и аптечных сетей.

Компании обратились к спикеру Государственой Думы РФ Вячеславу Володину выступить с законодательной инициативой и изменить переходные положения таким образом, чтобы выпущенные до 2020 года медикаменты без маркировки могли продаваться до истечения срока годности.

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