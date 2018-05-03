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Фармкомпании и аптеки попросили Госдуму отложить маркировку лекарств
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Фармкомпании и аптеки попросили Госдуму отложить маркировку лекарств 

360tv.ru 1 час назад
Фармацевтические компании и аптечные ассоциации обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой изменить законодательство о маркировке лекарственных средств, сообщил портал «Фармацевтчиеский вестник».
Федеральный закон №
425-ФЗ, предусматривающий нанесение маркировки на упаковки лекарств, вступил в силу 1 января 2018 года. Документ устанавливает переходный период до 1 января 2020 года, в течение которого производители лекарств должны переоснастить оборудование, чтобы наладить выпуск медикаментов по новым правилам и подключиться к системе мониторинга движения лекарств.
В этот период производители и импортеры лекарственных препаратов имеют право выпускать в гражданский оборот продукцию без нанесения маркировки, которая может обращаться на рынке до истечения их срока годности.
— из письма фармацевтических компаний и аптечных сетей.
Однако с 1 января 2020 года продажа лекарств без маркировки окажется вне закона. По мнению авторов письма, качественные лекарства, выпущенные до этого срока, будут уничтожены.
Таким образом, пострадают не только производители, дистрибьюторы и аптечные организации, поскольку в условиях сложной экономической ситуации это приведет к существенным финансовым потерям, но и вся система здравоохранения в целом, вследствие формирования обширной дефектуры и невозможности отпуска пациентам уже закупленных лекарственных препаратов.
— из письма фармацевтических компаний и аптечных сетей.
Компании обратились к спикеру Государственой Думы РФ Вячеславу Володину выступить с законодательной инициативой и изменить переходные положения таким образом, чтобы выпущенные до 2020 года медикаменты без маркировки могли продаваться до истечения срока годности.
Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов позволил выявить нарушения на 500 миллионов рублей
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