УК отказалась чинить калининградке прохудившуюся крышу

С мужем и дочерью-инвалидом Людмила Рутте живет в городе Советске в трехэтажном доме, построенном в 1908 году. Здание давно требует ремонта. Крыша регулярно протекает, стены трескаются, а кирпичи с разрушающихся дымоходов падают на тротуар.

— Вот уже десять лет я обращаюсь в управляющую компанию, прошу починить хотя бы кровлю, защитить жильцов верхнего этажа от протечек, — рассказывает Людмила Григорьевна. — И все десять лет получаю отговорки и отписки. В прошлом году мое терпение лопнуло. Мы сделали ремонт, но осенью во время особенно сильных дождей квартиру затопило. Несколько дней приходилось подставлять тазики под струи, лившие с потолка. Обои отклеились, стены отсырели, появилась плесень.

Людмила пригласила домой независимого эксперта, который оценил размер ущерба в 80 тысяч рублей. Эти деньги вместе со стоимостью экспертизы (пять тысяч рублей) и моральным ущербом (еще пять тысяч рублей) Советский районный суд решил взыскать с УК.

Как посчитала Фемида, управляющая компания должна была заниматься обслуживанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома. Однако с этими обязанностями, прописанными и в договоре с жильцами, и в российском законодательстве, коммунальщики не справились. Поэтому, согласно закону о защите прав потребителей, они должны нести ответственность за причиненный вред.

Решение районного суда пока не вступило в законную силу. Людмила Рутте надеется, что оно останется неизменным, даже если УК подаст апелляцию в областной суд. Калининградку, безусловно, радует эта небольшая победа над коммунальщиками. Вот только намерений чинить протекающую кровлю управляющая компания так и не выказала, несмотря на решение суда.

— С одной стороны, если нас зальет вновь, я опять смогу вызвать оценщика и отсудить у коммунальщиков какие-то деньги, — продолжает Людмила Григорьевна. — И я призываю всех жильцов, столкнувшихся с такой же проблемой, не бояться идти в суд, отстаивать свои права. Главное, чтобы был зафиксирован ущерб и видна причинно-следственная связь — как с нашей протекающей кровлей и затопленной квартирой. С другой стороны, нам уже невыносимо жить в заплесневелых комнатах, хочется привести все в порядок. А делать ремонт боимся — вдруг опять пойдут дожди и смоют все наши труды.

Как считает юрист проекта «Жилфин.рф», специалист по защите прав потребителей в сфере ЖКХ Ольга Дайнеко, Людмила Рутте может вновь обратиться в суд. Но на этот раз с иском, обязывающим управляющую компанию привести в порядок кровлю дома.

— Для начала калининградке необходимо написать в адрес руководства УК претензию, — комментирует ситуацию юрист. — Там следует упомянуть решение суда о возмещении ущерба и потребовать устранить протечки кровли во избежание других подобных инцидентов. Можно написать, что в случае последующего залива квартиры ее владелица также будет взыскивать ущерб в судебном порядке.

Важный нюанс: чтобы подтвердить в суде факт обращения в УК, претензию необходимо либо направить в адрес коммунальщиков заказным письмом с уведомлением о вручении, либо отнести непосредственно в приемную в двух экземплярах. На вашем экземпляре ответственный сотрудник должен поставить подпись, расшифровку подписи, разборчиво указать должность и дату принятия документа.

Отсутствие реакции на претензию в течение месяца — повод для повторного обращения в суд. В исковом заявлении следует указать те же аргументы, что и в претензии к УК. К иску надо приложить почтовые документы или свой экземпляр претензии, если вы передавали ее лично. А также предыдущее решение суда о взыскании ущерба.

Роспотребнадзор, Ростехнадзор, — Кроме того, я бы посоветовала владельцам квартир обращаться с жалобами во все возможные инстанции: прокуратуру МЧС . Ведь регулярные протечки выводят из строя электрику, возрастает риск пожара. Все эти обращения и полученные ответы помогут повлиять на ситуацию.

Кстати

В идеале, конечно, разваливающемуся зданию требуются не точечные заплатки на крышу, а капитальный ремонт. Однако таких серьезных работ его жителям, согласно базе данных федерального портала «Реформа ЖКХ», предстоит ждать до 2034 года. По мнению Ольги Дайнеко, жильцы дома могут написать коллективное обращение в региональную жилищную инспекцию. Инспекторы должны обследовать дом, и на основании этого обследования можно будет оспорить в суде назначенный срок капремонта.

P. S.